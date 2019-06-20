Культура
Какие казахстанские фильмы выйдут в прокат в этом году, рассказала Раимкулова
Екатерина Елисеева
Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова в ходе отчетной встречи с населением рассказала, какие казахстанские фильмы будут выпущены в прокат в этом году, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На стадии выхода казахстанско-российский фильм "Эвакуация", 6-серийная молодежная картина "Любовь сквозь время". В разработке казахстанско-российский проект Андрея Соколова "Выжившая" о работе спецслужб Казахстана и России", – сообщила спикер.

Также Раимкулова отметила, что на сегодня завершены съемки совместного казахстанско-японского фильма "Конокрады" с участием Самал Еслямовой, Дулыга Акмолды и популярного японского актера Мираи Морияма.

"Ведутся переговоры с NBS Universal о возможности съемок в Казахстане приквела трилогии об агенте Джейсоне Борне - телесериала "Трэдстоун". Также страну посетили представители "Universal Pictures"и президент американской компании "Инициативы глобальной политики" Джей Футлик для изучения локаций к эпизодам фильма "Форсаж", – рассказала министр.

Кроме того, по ее словам, идет активная творческая работа с мадридской компанией "Plano a Plano" по созданию совместного исторического кинопроекта о событиях XX века.

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