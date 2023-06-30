Какие мероприятия пройдут в столице к 25-летию Астаны

В честь юбилея столицы в городе запланировано более 100 мероприятий.

Фото: Kazpravda.kz

Руководитель отдела развития культуры и искусства Управления культуры Астаны Акерке Жуманбаева озвучила план мероприятий, посвященных 25-летию столицы, сообщает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

1 июля в 20:00 в амфитеатре состоится гала-концерт музыкального конкурса, посвященного воспитанию талантливых молодых исполнителей «Аялаған Астана». Билеты в продаже на сайте «Тикетон».

2 июля, ко Дню домбры, на площадке ЭКСПО состоится показ-концерт «Домбыра дастан». Начало в 20:00. Вход бесплатный.

2 и 3 июля на Аллее писателей и в детской библиотеке №5 совместно с Союзом писателей Казахстана состоится цикл встреч с поэтами – писателями «Астана - шабыт арқауы». Вход бесплатный.

3 июля во Дворце мира и согласия планируется праздничный концерт лучших традиционных певцов, кюйши, жыршы Казахстана «Алтын мұра». Начало в 19:00. Билеты в продаже на сайте «Тикетон».

4 июля в концертном зале «Астана» пройдет музыкальный юмористический вечер «Әзіл әлемі». Начало в 17:00, 20:00. Билеты в продаже на сайте «Тикетон».

4 июля во Дворце «Жастар» состоится концертная программа государственного театра танца «НАЗ» «Қазақ жәдігерлері». Начало в 19:00.

5 июля в амфитеатре состоится шоу-концерт «Елорда әуені» от известных в народе исполнителей-инструменталистов. Начало в 20:00. Билеты на сайте «Тикетон».

5-6 июля на площадке ЭКСПО пройдет эко-фестиваль для детей и взрослых «Гүл Астана». Вход бесплатный.

5-6 июля запланирован Республиканский пленэр художников «Гүл шаһары – Астана». На онлайн-конкурс прислали 80 работ, по итогам на площадке ЭКСПО откроют выставку из 15 лучших из них. Вход бесплатный.

6 июля на окраинах города, в жилых массивах пройдут концерты «Думанды Астана» для жителей и гостей города. Начало в 18:00. Вход бесплатный.

6 июля на площадке ЭКСПО пройдет праздничный концерт под открытым небом OPEN AIR. На мероприятии выступят звезды отечественной эстрады Маржан Арапбаева, Аука, Дос, Akha, Мирас Жугунусов, Казбек Курайш, Еркеш Хасен, Qanay, Raim. Кроме того, зрителя ждет тайная звезда. Начало в 18:00. Вход бесплатный.

6-8 июля в Центральном парке пройдет фестиваль Mereke Street, посвященный семейному отдыху. Время с 10:00 до 22:00. Вход бесплатный.

6-9 июля в столичном цирке планируется звездная цирковая программа Franke. Начало в 16:00. Билеты на сайте «Тикетон».

7 июля состоится Республиканская книжная выставка «KITAP FEST». Время с 11:00 до 19:00. Вход бесплатный.

8-9 июля в Центральном парке, на территории амфитеатра пройдет фестиваль уличной еды. Также будет установлен рекорд по приготовлению рогаликов. Начало с 12:00 до 20:00. Вход бесплатный.

Также в преддверии Дня столицы зрителям представят спектакли в 6 театрах, подведомственных Управлению культуры.

30 июня в театре «Жастар» состоится мюзикл «Таптым. Ғашық болдым. Жоғалттым».

1-2 июля в Музыкальном театре юного зрителя будут показывать популярную музыкальную драму «Гауһартас».

5, 6, 8 июля музыкальный театр юного зрителя представит премьеру этно-фольклорного мюзикла «Кыз-Жибек» к 25-летию Астаны.

5-6 июля в Государственном театре драмы и комедии им. А. Мамбетова представят драму «Болмаған балалық шақ». Билеты на все спектакли на сайте «Тикетон».