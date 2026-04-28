Какие мероприятия пройдут в Астане ко Дню единства народа Казахстана

Столица

Основные праздничные мероприятия пройдут 1 мая

Фото: акимат Астаны

В Астане ко Дню единства народа Казахстана подготовили масштабную и насыщенную программу: жителей и гостей столицы ждут фестивали, концерты, ярмарки, спортивные активности и семейные мероприятия. Всего запланировано порядка 60 событий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Основные праздничные мероприятия пройдут 1 мая. В этот день в городе состоится фестиваль «Қазақстан – бірлікмекені» на площадке Дома дружбы. Гостей ждут национальные кухни, ремесленные выставки, мастер-классы и концертная программа.

Городские концертные программы пройдут сразу в нескольких популярных локациях: парк «Жетысу»,  на территорий Арбата вдоль набережной реки Есиль, Дворец «Жастар».

1 мая в 12:00 на Городской площади состоится праздничный концерт с участием артистов Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.

Любителей спорта ждёт открытие летнего сезона в Триатлон-парке, где пройдут массовые спортивные активности. В программе — массовые забеги на 5 км, детский забег на 400 метров, скандинавская ходьба, а также командные турниры по футболу, волейболу и баскетболу 5×5.

Также будут организованы индивидуальные силовые соревнования и открытые тренировки (йога, street workout, боевые искусства).

Также в этот день состоятся соревнования по национальным видам спорта в парке «Жерұйық» и шахматный турнир среди жителей в ЖК «Жагалау-3».

Накануне праздника, 30 апреля, в столице пройдет насыщенная программа. Одним из ключевых событий станет этнофестиваль уличного искусства «Достықкеруені», который состоится во Дворце школьников имени аль-Фараби. В рамках фестиваля запланированы этнографические выставки, мастер-классы по народным ремёслам, парад дружбы и концертная программа.

В районе «Байқоңыр» состоится масштабное открытие новых благоустроенных дворов в рамках программы «Бюджет народного участия». Здесь же пройдет формат «День двора» с участием жителей, аниматоров и праздничной программой.

На территорий ЭКСПО 30 апреля состоится патриотическая акция с государственным флагом. Патриотическая акция пройдет с участием молодежи и представителей этнокультурных организаций г. Астаны, направленная на демонстрацию сплоченности и уважения к государственным символам как основе общенационального единства.

30 апреля в районе Сарайшык пройдет экологическое мероприятие в рамках экоакции «Таза Қазақстан» с участием представителей активной молодежи.

В центре «Жанұя» состоится торжественное мероприятие «Бейбітшілік – ел тілегі», в центре «Қамқор» — ивент«Когда мы едины — мы непобедимы», а в Доме дружбы пройдет заседание дискуссионного клуба «Мәміле».

Также 30 апреля в Доме дружбы состоится конференция «Халық Конституциясы – бірлік пен дамудың келешегі» с участием общественных и политических деятелей.

В этот же день в Физкультурно-оздоровительном комплексе по улице Баршын 30/2 пройдут соревнования по настольному теннису среди этнокультурных объединений.

Кроме того, 30 апреля в районе «Байқоңыр» пройдут соревнования по национальным видам спорта (тоғызқұмалақ, асық ату, армрестлинг) среди жителей жилых массивов.

Праздничные мероприятия продолжатся 2–3 мая. В эти дни будут организованы сельскохозяйственные ярмарки, в том числе на территории ТЦ «Keryen Joly», концертные программы в торгово-развлекательных центрах и круглый стол «Қазақстан - бірлік пен татулықтың мекені».

Все мероприятия направлены на укрепление общественного согласия, межэтнического взаимодействия и популяризацию ценностей единства.

#Астана #программа #праздник

