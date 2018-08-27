Какие мероприятия пройдут в Астане ко Дню Конституции

Культура
30 августа страна отметит один из самых важных государственных праздников – День Конституции Республики Казахстан. В честь праздника акимат столицы организует ряд культурно-массовых мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, самым главным в череде событий станет концерт с участием звезд казахстанской эстрады, который пройдет вечером на площади перед акиматом. На праздничном концерте под открытым небом для гостей и жителей города выступят Гадылбек Жанай, Дастан Оразбеков, Гульнур Оразымбетова, Бейбит Корган, Маржан Арапбаева, Дос, Канат Умбетов, Алмас Кишкенбаев, Курмаш Маханов.
Концерт могут посетить все желающие, начало в 18:00, программа продлится до 23:00.
Концертные программы ко Дню Конституции в рамках мероприятия "Думанды Сарыарка" будут также проходить во всех пригородных поселках Астаны. Популярные исполнители, танцевальные и музыкальные коллективы, артисты столичного театра кукол, аниматоры, ростовые куклы с интерактивными развлечениями и цирковые артисты выступят для жителей 10 пригородных массивов – Пригородный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Ондирис, Железнодорожный, Уркер, Коктал, Промышленный и Казгородок. Концерты будут проходить в 15:00 и 19:00.
В музее им. Сакена Сейфуллина открылась выставка "Ата заң – азаттықтың алтын арқауы", посвященная Дню Конституции. Экспозицию можно посетить с 10:00 до 18:00, она продлится до 31 августа. Также тематические выставки пройдут в музее "Алжир" и во Дворце Независимости.
Кроме того, 29 августа, в преддверии Дня Конституции, в Ледовом дворце "Барыс арена" состоится второй ежегодный международный фестиваль "Астана Дауысы". В рамках фестиваля, который организует управление культуры и спорта города Астаны, пройдет церемония вручения статуэток исполнителям современной музыки из разных стран мира.
На одной сцене выступят артисты, возглавляющие музыкальные рейтинги Грузии, Швеции, Латвии, Молдовы, Армении, Узбекистана, Украины, России и Казахстана. В этом году на "Астана Дауысы" выступят Ninety One, Ерке Есмахан, победитель конкурса Евровидение-2012 Loreen, Интарс Бусулис, DoReDos, СЕВАК, Согдиана, ALEKSEEV, Григорий Лепс, Ани Лорак и Филипп Киркоров. Стоимость билетов – от 1000 до 15 000 тенге.
Так, самым главным в череде событий станет концерт с участием звезд казахстанской эстрады, который пройдет вечером на площади перед акиматом. На праздничном концерте под открытым небом для гостей и жителей города выступят Гадылбек Жанай, Дастан Оразбеков, Гульнур Оразымбетова, Бейбит Корган, Маржан Арапбаева, Дос, Канат Умбетов, Алмас Кишкенбаев, Курмаш Маханов.
Концерт могут посетить все желающие, начало в 18:00, программа продлится до 23:00.
Концертные программы ко Дню Конституции в рамках мероприятия "Думанды Сарыарка" будут также проходить во всех пригородных поселках Астаны. Популярные исполнители, танцевальные и музыкальные коллективы, артисты столичного театра кукол, аниматоры, ростовые куклы с интерактивными развлечениями и цирковые артисты выступят для жителей 10 пригородных массивов – Пригородный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Ондирис, Железнодорожный, Уркер, Коктал, Промышленный и Казгородок. Концерты будут проходить в 15:00 и 19:00.
В музее им. Сакена Сейфуллина открылась выставка "Ата заң – азаттықтың алтын арқауы", посвященная Дню Конституции. Экспозицию можно посетить с 10:00 до 18:00, она продлится до 31 августа. Также тематические выставки пройдут в музее "Алжир" и во Дворце Независимости.
Кроме того, 29 августа, в преддверии Дня Конституции, в Ледовом дворце "Барыс арена" состоится второй ежегодный международный фестиваль "Астана Дауысы". В рамках фестиваля, который организует управление культуры и спорта города Астаны, пройдет церемония вручения статуэток исполнителям современной музыки из разных стран мира.
На одной сцене выступят артисты, возглавляющие музыкальные рейтинги Грузии, Швеции, Латвии, Молдовы, Армении, Узбекистана, Украины, России и Казахстана. В этом году на "Астана Дауысы" выступят Ninety One, Ерке Есмахан, победитель конкурса Евровидение-2012 Loreen, Интарс Бусулис, DoReDos, СЕВАК, Согдиана, ALEKSEEV, Григорий Лепс, Ани Лорак и Филипп Киркоров. Стоимость билетов – от 1000 до 15 000 тенге.