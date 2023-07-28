Какие новые цифровые сервисы для граждан и бизнеса внедрят в Казахстане

Правительство, Цифровизация, Госуслуги
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках исполнения Указа по дебюрократизации деятельности государственного аппарата и предвыборной программы главы государства продолжается работа по внедрению цифровых сервисов, направленных на облегчение жизни граждан и бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

В Правительстве под председательством заместителя премьер-министра – руководителя Аппарата Правительства Галымжана Койшыбаева обсудили итоги работы за 6 месяцев текущего года по реализации новых цифровых инициатив.

Так, реализован проект Министерства обороны по переходу приписной кампании в проактивный формат. Это освободит граждан от необходимости личной явки в военкоматы, прохождения медицинского освидетельствования и сбора документов для формирования личных дел. Также отпадет необходимость получения удостоверений о приписке к призывным участкам. Интеграция баз данных отменит необходимость обращения в военкомат в связи с переменой места жительства внутри страны. 

Министерством финансов внедрена система электронной очереди в пунктах пропуска на границе, реализовано «таможенное декларирование для физических лиц» в мобильном приложении E-Salyq Azamat.

Министерством юстиции успешно реализована платформа «Е-нотариат», позволяющая оформлять доверенности и получать консультации нотариусов в онлайн-формате.

С целью проверки подлинности дипломов Министерством просвещения введены QR-коды на дипломах о техническом, профессиональном и послесреднем образовании.

По итогам совещания Г. Койшыбаев отметил необходимость доработать некоторые онлайн-сервисы с учетом предложений и замечаний граждан. Кроме того, ряд цифровых сервисов будет реализован отраслевыми министерствами до конца года.

Учитывая важность работы, Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено реализовать платформу для мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий для получения оперативной информации.

Министерство здравоохранения до конца текущего года в пилотном режиме проведет работу по оцифровке процессов ОСМС, отказу от бумажных больничных листов, переводу в цифровой формат справки формы 075/у, запуску проактивного уведомления о необходимости прохождения скрининга, внедрению автоматического прикрепления к медучреждению при изменении прописки и многое другое.

Министерством юстиции планируется разработка мобильного приложения для исполнительного производства.

В свою очередь, Министерство финансов упростит форму приема налоговой отчетности и реализует сервис по онлайн-снятию арестованных счетов.

Министерством труда разрабатывается возможность заключения трудовых договоров в режиме онлайн.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос перехода на единые стандарты по оказанию коммунальных услуг для повышения качества обслуживания населения.

«Наши подходы поддержаны главой государства. Важно не останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше. Цифровизация госуслуг, переход на проактивные форматы работы – один из приоритетов деятельности Правительства. Каждый гражданин должен ощутить реальный эффект от цифровизации», – подчеркнул Г. Койшыбаев.

#Правительство #госуслуги #цифровизация #Койшыбаев

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