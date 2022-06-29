Какие перемены ждут жителей области Абай

В ожидании перемен

Образование новой области Абай и возвращение Семею (Семипалатинску) статуса областного центра горожане и жители близлежащих районов восприняли с одобрением. Между скепсисом и надеждой

Четверть века назад город Семей в результате процесса укрупнения регионов вошел в состав соседней Восточно-Казахстанской области. Теперь же, как считают горожане, историческая справедливость восстановлена.

Не обошлось и без доли скептицизма: пользователи социальных сетей высказывали мнение, что этого делать не следует, мол, будут потрачены бюджетные средства, раздут штат госслужащих при минимуме экономического эффекта. Тут же пользователи «гадали», кого назначат акимом новой старой области…

11 июня жителям региона представили нового главу облас­ти Абай Нурлана Уранхаева. Тут же посыпались пожелания успешной работы и вопросы, когда же будут решены местные проблемы? Ни для кого не секрет, что в последние годы Семей начал терять свое «лицо» как культурный центр, да и как город. Сами горожане в жарких дебатах называли его «большая деревня».

Многие, не видя перспектив, уезжали в поисках лучшей жизни в столицу или в соседний Усть-Каменогорск. Но после выступления Главы государства с Посланием к народу Казахстана изменилось практически все. 16 марта автор этих строк наблюдала не только радость. У людей появилась надежда. Надеж­да на то, что жизнь в городе изменится к лучшему.

Подготовка к зиме

Одна из проблем, которые волнуют горожан, – отсутствие теп­ла зимой в домах и горячей воды летом.

Как пояснили в ГКП «Теплокоммунэнерго», отключить горячую воду пришлось из-за предстоящего ремонта теплосетей и запорной арматуры. Впрочем, семейчанам к отсутствию благ цивилизации не привыкать. Все лето горячая вода была здесь лишь в 2018 году…

– В прошедшем отопительном сезоне 2021–2022 годов из-за крайней (до 62%) изношеннос­ти теплотрасс приходилось останавливать работу тепловых источников, в аварийном порядке предотвращать порывы, производить замену трубопроводов и задвижек, – рассказал исполняю­щий обязанности директора по экономическим вопросам ГКП «Теплокоммунэнерго» Аржан Кельменбетов. – Сейчас на балансе предприятия находится 315 километров теплосетей. Последний раз их капитальный ремонт, включая магистральные, внутриквартальные и распределительные сети, проводился в 1984 году, то есть 38 лет назад. После проведения гидравлических испытаний будут выявлены аварийные участки, которые в новый отопительный сезон способны привести к аварийным остановкам в подаче тепла. В основном теплосети изношены в центральной части Семея и в Цемпоселке. Параллельно ведутся расчеты по проекту капитальной замены всех тепловых сетей города.

По словам Аржана Кельменбетова, замену всех 315 километров сетей за одно лето им не осилить. Пока акцент будут делать на особо аварийных участках. Одновременно разрабатывается план, чтобы там, где это допустимо, пустить теплотрассу воздушным путем.

Точных сроков, когда в городе вновь появится горячая вода, пока нет. Из-за возмущения семейчан акиму Бакытжану Байахметову пришлось извиняться перед горожанами. На протяжении ряда лет в неустойчивом финансовом положении находится ТЭЦ-1: из-за низких тарифов деятельность предприятия становится убыточной, растет кредиторская задолженность. Для подготовки к предстоящему отопительному сезону на реконструкцию и текущий ремонт ТЭЦ выделено 3,806 млрд тенге, в том числе на реконструкцию двух котельных – на сумму 2,002 млн тенге.

На 630,6 млн тенге запланирован текущий ремонт и 14 других котельных. За счет собственных средств ГКП, предусмотренных в тарифе, приобретено оборудование и материалы для текущего ремонта тепловых источников и сетей в сумме 594,3 млн тенге. На котельной РК-1 готова к запуску турбина, за счет которой предприятие сможет вырабатывать собственную электроэнергию. Между котельными «103» и «Центр» установили перемычку, провели ревизию теплового хозяйства.

Исторический центр

Горожане не раз поднимали вопрос об архитектурном облике Семея. Придать городу единый архитектурный облик, обновить фасады старинных зданий и украсить улицы современными зелеными зонами власти также обещали не раз.

Город, буквально пропитанный историей, лишается старинных особняков, построенных на века. Вот и в день обретения Семеем статуса областного цент­ра, 8 июня, начался снос самого старого здания в Семее.

«Каждая улица и каждое здание города хранят частичку истории. Необходимо сохранять первозданный облик старых городских построек», – так сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт­ Токаев во время своего первого визита в Семей в 2019 году.

Год спустя Семею был присвоен статус исторического центра. Семейчане воспрянули духом. Но едва город вновь стал областным центром, как в тот же день начался снос купеческого дома 1844 года постройки по улице Найманбаева, 187. Того самого, который уже пытались разрушить в июне 2021-го.

Тревогу забили жильцы соседнего дома, в результате снос был приостановлен. В конце мая в заброшенном особняке произошел пожар: загорелся мусор на площади в два квадратных метра. Потушили... Ранее было решено придать пустующему зданию статус памятника истории и культуры местного значения. Однако этого не произошло, и в реестр его так и не внесли. О том, кто дал разрешение на снос особняка, не известно.

Год назад аким Семея Бакыт­жан Байахметов на встрече с журналистами поведал, что обновление архитектурного облика города станет одним из важнейших направлений работы местной исполнительной власти. И даже дал поручения руководителям отделов архитектуры и градостроительства, предпринимательства разработать совместный план архитектурного развития города, где бы отразились не только новое строительство, но и планомерный ремонт и реконструкция зданий, их фасадов и обновление прилегающей территории.

Работы планировалось начать с исторического центра города. Предпринимателям Семея, архитекторам, дизайнерам и всем желающим также было предложено принять участие в реализации задуманной городской программы по обновлению архитектурного кода города. Еженедельно в акимате рассмат­ривались различные проекты и предложения по благоустройству микрорайонов Семея. Но ни один фасад старых зданий так и не был обновлен, да и старинные здания потихоньку сносят…

Судьба здания зооветеринарного института, сгоревшего 36 лет назад, тоже волнует горожан. Расположенный в самом центре старого города памятник истории и культуры нуждается в реставрации и заботе. За последние два года на развалинах трехэтажного здания было проведено несколько экспертиз, по-разному оценивших его состояние.

Сейчас существует три варианта развития событий. Первый – просто демонтировать здание и построить на его месте новое. Второй – привести его в первоначальный вид, то есть демонтировать третий этаж и восстановить в таком виде.

Третий вариант предложил сам владелец: снести аварийное здание и построить на его месте точно такое же, но уже из современных материалов и с соблюдением всех мер пожарной безопасности. Но к единому мнению эксперты так и не пришли.

Надежду на то, что будет найдено оптимальное решение наболевших вопросов, внушает принятие Дорожной карты по сохранению объектов историко-культурного наследия в Семее. В настоящее время в городе насчитывается 67 памятников истории и культуры, из которых 10 – республиканского и 57 – местного значения. 29 объектов представляют собой памятники градостроительства и архитектуры, 16 – сооружения монументального искусства и еще 12 – памятники археологии.

В этом году в рамках «дорожной карты» в Семее будут отреставрированы сразу девять памятников истории и культуры. На эти цели выделено более 336,837 млн тенге, из которых 59,791 млн – средства респуб­ликанского бюджета, более 203,105 млн – из областного бюджета и 73,94 млн тенге – частные инвестиции. Уже начались реставрационные работы в мечети Тыныбая Каукенова 1836 года постройки, в доме почтальона Липухина, ныне – литературно-мемориальный дом-музей Ф. М. Достоевского (в 1857–1859 годах в нем жил ссыльный писатель).

Краеведы отмечают, что разработка и реализация «дорожной карты» не может не радовать. Семейчане давно ждали этих мер по восстановлению исторических и культурных памятников. Но хочется обратить внимание властей и на сохранность старинных зданий, ведь именно они придают городу особый колорит.

Парк за миллиард

В 2019 году городские власти затеяли грандиозный ремонт Центрального парка на 1 млрд тенге.

Тогдашний аким Семея Ермак Салимов, представляя проект, сообщил, что этот зеленый оазис подвергнется масштабной реконструкции и превратится в современную и уютную зону отдыха.

Предполагалось, что парк будет разделен на четыре сектора. Появятся детские, спортивные площадки и амфитеатр. В парковой зоне установят фонтаны и скамейки. Большое внимание будет уделено освещению с использованием светодиодных фонарей.

«В парковом пространстве появятся поля для футбола, баскетбола, волейбола и скейт-площадки, – рассказал тогда заместитель руководителя проектной компании Марат Джумагулов. – Для малышей будут предусмотрены современные детские площадки, изготовленные из натуральных материалов. Будет и игровая зона для ребят постарше. Для них будут установлены шахматные доски, оборудована танцплощадка».

Но все вышесказанное осталось лишь на словах. Реконструкция парка затянулась, и пока он выглядит не лучшим образом.

Стало известно, что городской акимат подал в суд на подрядчика – компанию «Еңбек Семей».

«Во-первых, есть претензии к выложенной брусчатке. Там, например, 14 646 квадратных метров было оплачено. А измерили, получилось 13 тысяч... Нет велодорожки. Установка оросительной системы не работает. Все это мы зафиксировали, передали в суд и дополнительно в правоохранительные органы», – сообщил год назад аким.

В мае с рейдом в центральном парке побывал уже нынешний аким Бакытжан Байахметов. Как сообщили в акимате, сейчас в центральном парке ведутся работы по подготовке поливочного водопровода. Необходимо наладить оптимальную работу насосов, четко разделить на карты поливочные зоны.

Аким поручил очистить территорию парка от опавших лис­тьев и прочего мусора. А на днях выяснилось, что в парке начался ремонт сухого фонтана, который в прошлом году проработал всего два месяца.

А вот куда потрачен миллиард, точно выяснить не удалось. Известно лишь то, что часть денег ушла на приобретение малых архитектурных форм, стоимость которых шокировала: некоторые инсталляции равноценны стоимости квартиры.

Вернуть былую славу

Конечно же, жители нового областного центра возлагают надежды и на то, что город вернет себе былую славу флагмана легкой промышленности. А это и создание новых рабочих мест, и улучшение благосостояния.

Некоторые промышленные предприятия были эвакуированы сюда из России еще в годы Великой Отечественной войны. После ее окончания в Семипалатинске началось мощное строи­тельство жилья.

Первой послевоенной стройкой Семипалатинска стал цемент­ный завод мощностью в полтора миллиона тонн продукции в год. Сооружение цемзавода развернулось в 1956 году на левом берегу Иртыша. Было начато возведение заводских цехов и поселка цементников, и уже в октябре 1958-го состоялся запуск завода, а в ноябре предприятие выдало первую партию цемента.

Стройки города нуждались в таком строительном материа­ле, как кирпич. В 1953 году в непосредственной близости от областного центра было разведано месторождение кварцевых песков, определены запасы и пригодность их для выпуска силикатного кирпича.

Постановлением Совета Министров Союза ССР от 22 июня 1954 года было одобрено предложение Семипалатинского обл­исполкома о строительстве в Семипалатинске завода силикатного кирпича годовой мощностью в 60 млн штук. В ноябре 1958 года вошла в строй первая очередь завода.

С каждым годом предприятие наращивало темпы производства продукции. Если в 1970 году было выпущено 64,6 млн штук кирпича, то в 1975-м – 145 млн штук. Завод твердо завоевал позиции флагмана строительной индустрии в Казахстане.

В 1960 году на левом берегу Иртыша, недалеко от мясоконсервного комбината и фабрики первичной обработки шерсти построили кабельный завод – единственное в республике предприятие с уникальным оборудованием. Было начато строи­тельство арматурного завода, заложена ныне действующая птицефабрика.

Городу есть чем гордиться. Но главное его достояние – люди, они строили и создавали Семей, творили его историю.