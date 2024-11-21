Какие поправки внесли в проект нового Водного кодекса

Нормы по защите населенных пунктов от паводков добавили в проект нового Водного кодекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению главы государства, в проект нового Водного кодекса были внесены меры по предупреждению и защите от паводковых и талых вод. Минводы, депутаты Мажилиса и эксперты продолжают доработку документа.

Согласно проекту Водного кодекса, для защиты населенных пунктов и объектов местные исполнительные органы должны проводить работы по возведению дамб, мобильных ограждений, обводных каналов и временных водохранилищ. Также местные исполнительные органы должны осуществлять посадку лесных насаждений для защиты от паводковых и талых вод.

В свою очередь, бассейновые планы будут определять меры, необходимые для каждого из восьми водохозяйственных бассейнов страны.

Также проект нового Водного кодекса предусматривает меры по противодействию засухам, включая мониторинг уровня осадков и влажности почвы, сбор и хранение паводковых вод для засушливых периодов, внедрение водосберегающих технологий и адаптацию сельского хозяйства через использование засухоустойчивых культур.