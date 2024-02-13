Какие регионы Казахстана чаще всего посещают иностранные туристы

Общество
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По итогам 9 месяцев 2023 года нашу страну посетило 835 тысяч иностранных туристов, передает Kazpravda.kz

Фото со страницы Берика Уали в Facebook

Лидером среди городов страны, принимающих иностранных туристов, стал Алматы. Так, за первые девять месяцев 2023 года в Алматы побывало 409,3 тысяч человек. 

Город привлекателен для иностранцев горнолыжными курортами, прекрасной природой, благоприятной погодой.

На втором месте расположилась столица. В Астану часто приезжают иностранцы по деловому туризму. За 9 месяцев 2023 года город посетили 220 тысяч иностранных гостей.

На третьем месте рейтинга расположилась Мангистауская область. В Актау, расположенном на берегу Каспия, в период с января по сентябрь прошлого года приехало 34,4 тысяч человек.

В пятерку лучших вошли Атырауская область и город Шымкент. За первые 9 месяцев прошлого года в нефтяной край прибыло 24,4 тысяч иностранцев, в третий мегаполис страны – 20,8 тысяч иностранных туристов.

– Благодаря туристическому потенциалу и традиционному гостеприимству страны Казахстан становится одним из популярных туристических направлений в мире среди иностранцев. Кроме того, в настоящее время безвизовый въезд в Казахстан могут получить представители 81 стран. В дальнейшем мы планируем довести этот показатель до 100. Кроме того, налажено международное авиасообщение с более 28 странами по 120 маршрутам, - отметил и.о. председателя Комитета индустрии туризма МТС Нуртас Карипбаев. 
#казахстан #туризм #иностранцы

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