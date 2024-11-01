Какие соревнования по зимним видам спорта пройдут в ноябре

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

В этом сезоне, который продлится до марта, спортсмены будут бороться за путевки на XXV зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно календарю международных федераций зимних видов спорта, ежегодно в конце октября и начале ноября официально стартует сезон зимних соревнований. Страны Азии проходят этап активной подготовки к Азиатским играм, которые стартуют в следующем году в Харбине. Министерство туризма и спорта РК представило расписание ключевых соревнований ноября по зимним видам спорта, передает Kazpravda.kz

1–3 ноября — второй этап Кубка мира по шорт-треку в Монреале (Канада). Первый этап также прошел в этом городе.

31 октября – 3 ноября — чемпионат Азии по хоккею с шайбой среди женщин в Пекине (Китай), а с 6 по 9 ноября — чемпионат Азии среди мужчин в Алматы. Оба чемпионата организуются впервые в истории.

Дополнительно в ноябре:

12–13 ноября — международный турнир по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

15–17 ноября — чемпионат четырех континентов по конькобежному спорту в Хатинохе (Япония).

21–25 ноября — этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Лиллехаммере (Норвегия).

22–24 ноября — этап Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано (Япония).

22–24 ноября — международный турнир по фигурному катанию в Китае.

28 ноября – 2 декабря — этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Руке (Финляндия).

Заключительные соревнования ноября:

29 ноября – 1 декабря — этап Кубка мира по конькобежному спорту в Пекине (Китай), параллельно пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия).

30 ноября – 8 декабря — первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

27 ноября — этап Кубка мира по фристайлу (могул) в Руке (Финляндия).

#соревнования #Спорт #зима #ноябрь

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