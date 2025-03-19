Какие страны упростили для казахстанцев визовый режим

Список государств, куда граждане РК могут отправиться без визы, теперь пополнили Марокко, Черногория и Оман

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МИД РК продолжает работу с иностранными партнёрами по облегчению визового режима в целях создания благоприятных условий для путешествия соотечественников, сообщает Kazpravda.kz

Так, 19 марта 2025 года вступает в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Правительством Казахстана и Правительством Королевства Марокко.

«Данное соглашение предусматривает отмену визовых требований для граждан обеих стран – владельцев национальных паспортов, которые могут находиться на территории государства другой стороны без виз до 30 календарных дней в течение каждых 6 месяцев, отсчёт которых начинается со дня въезда на территорию страны», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, власти Черногории приняли решение о продлении безвизового режима для граждан Казахстана до 31 декабря 2025 года. Эта мера открывает новые возможности для казахстанцев, планирующих туристические и деловые поездки в Черногорию, а также способствует укреплению двустороннего сотрудничества.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел Султаната Оман объявило о продлении безвизового режима для граждан Казахстана с национальными паспортами. Теперь граждане РК могут находиться на территории Омана до 30 дней, тогда как ранее этот срок составлял 14 дней.

Однако важно помнить, что безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, обучение и постоянное проживание, добавили в министерстве.