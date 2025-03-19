Какие страны упростили для казахстанцев визовый режим

Международное сотрудничество,Туризм
94
Дана Аменова
корреспондент

Список государств, куда граждане РК могут отправиться без визы, теперь пополнили Марокко, Черногория и Оман

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МИД РК продолжает работу с иностранными партнёрами по облегчению визового режима в целях создания благоприятных условий для путешествия соотечественников, сообщает Kazpravda.kz

Так, 19 марта 2025 года вступает в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Правительством Казахстана и Правительством Королевства Марокко.

«Данное соглашение предусматривает отмену визовых требований для граждан обеих стран – владельцев национальных паспортов, которые могут находиться на территории государства другой стороны без виз до 30 календарных дней в течение каждых 6 месяцев, отсчёт которых начинается со дня въезда на территорию страны», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, власти Черногории приняли решение о продлении безвизового режима для граждан Казахстана до 31 декабря 2025 года. Эта мера открывает новые возможности для казахстанцев, планирующих туристические и деловые поездки в Черногорию, а также способствует укреплению двустороннего сотрудничества.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел Султаната Оман объявило о продлении безвизового режима для граждан Казахстана с национальными паспортами. Теперь граждане РК могут находиться на территории Омана до 30 дней, тогда как ранее этот срок составлял 14 дней.

Однако важно помнить, что безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, обучение и постоянное проживание, добавили в министерстве.

#МИД #казахстанцы #страны #безвиз

Популярное

Все
Точкой роста должен стать туризм
Укрепляя обороноспособность страны
К другим прицениться, свое показать
От прямого субсидирования к льготному кредитованию
Образ будущего страны
«Поменять коленку» можно в Улытау
Сегодня казахстанцы отмечают Жаңару күні
Указ Президента Республики Казахстан О Саткалиеве А. М.
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Массаж и ЛФК с доставкой на дом
Собственный бренд создала жительница Конаева
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан
Переселение должно быть под контролем
Праздник начинается с айтыса
Нашли применение отходам из пластика
На службу – в чапане и камзоле
Весеннее возрождение
Предупрежден – значит вооружен
Венгерские инвесторы построят три завода
Воде – дорогу!
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
За знаниями – на Skills Enbek
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
Исповедь защитника истины
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
Sim-Box нашли в машине иностранца в Астане
От Волги до Берлина
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске

Читайте также

Глава Сената встретился с гендиректором ИОПБ Бериком Арыном
12-е заседание Казахстанско-китайского Комитета по сотрудни…
«Наследие в стежках»: искусство узбекской вышивки представя…
Юбилейная выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева открылась …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]