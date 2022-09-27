Какие тендеры, такая и вода

Полторы тысячи населенных пунктов в стране остаются без качественной питьевой воды. Об этом не раз заявлял Президент и давал поручения исправить ситуацию. Но пока удалось сделать немного.

Поручение есть, и даже деньги в некоторых регионах на водообеспечение выделены, а дело все равно почти не движется. И причин тому, как выясняется, немало. Вот лишь одна из них.

Со слов местных производителей, заказчики объектов для водоочистки, как правило, не разбираются в специфике воп­роса и выставляют на тендеры неграмотные объявления без проектов.

– Вместо проекта аким или специалист акимата взмахом руки определяет место бурения скважины для воды. Хорошо, ее пробурили, электролинию прокинули. А потом начинается масса проблем из-за отсутствия необходимых строительных работ: нужны септики, фундаменты для модульных зданий. Появляется проблема с утилизацией концентрата солей при опреснении: строить пруды испарения или искать иной метод?..

Вместо проекта часто обходятся и вовсе упрощенным техническим заданием: «Нужна скважина, насос, две емкости, обратная осматическая установка и установка обеззараживания воды». Для грамотной организации дела нужны специалисты, которых в акиматах, видимо, нет. А типовой проект здесь невозможен – слишком уж разные у нас территориальные особенности, – объясняет заместитель руководителя западноказахстанского производителя водоочистного оборудования Никита Толкачев.

Отсутствие проектов вызывает и массу несуразностей.

– Объекты, разыгрываемые на тендерах, не соответствуют многим техническим требованиям. В заявках на установку водоочистного оборудования не учитываются ключевые моменты, к примеру, химический состав нужной для очистки воды, дополнительные объекты вроде элект­росетей, скважин для утилизации отходов воды после деминерализации и другое. Все эти детали в итоге приводят к выдаче очищенной воды низкого качества, – говорит специалист.

В большинстве заявленных объявлений на тендер, по его словам, нет анализа воды. А соответственно, непонятно, какую технологию надо применить для очистки – от соли, взвешенных частиц или других примесей? В итоге оборудование подбирается только исходя из опыта.

– Причем мы тоже вынужденно опираемся на условные данные, исходя из имеющихся гидрологических карт, некоторые из которых не обновлялись со времен Советского Союза. Но даже это хоть какая-то информация, а ведь порой приходится обходиться и без нее, – отмечает Никита Толкачев.

Отсутствие точных сведений об объемах имеющихся подземных вод ведет к тому, что она может просто закончиться.

Еще одна проблема, заводящая в тупик местных производителей водоочистного оборудования, – отсутствие точной информации о ближайшей к объекту водоочистки точки электроэнергии.

– Все водоочистное оборудование работает на электричестве. Бывало, приезжаем на точку установки, а элект­ролиний рядом нет. Приходилось за свой счет протягивать 200-300 мет­ров электропроводов. И это тоже связано с тем, что нет разработанных проектов для водоочистных сооружений, – рассказал Никита Толкачев.

Теперь – о цене.

– Почему-то в проект всегда включают дорогостоящую установку обратного осмоса, видимо, кто-то хорошо объяснил, что это такое. Она, действительно, необходима для опреснения воды. А для очистки других вод применяют иные технологии, но в объявлениях на тендерах их не заявляют, – рассказали на предприятии.

Производители полагают, что ценообразование определяют местные исполнительные органы.

– Проекты для водоочистных сооружений разрабатываются на основании конкурса по определению проектировщиков, заказчики – районные отделы строительства. Они сами в районах разыгрывают конкурсы, выбирают поставщиков. Цену устанавливают исходя из утвержденных расценок Комитета по делам строительства Министерства индустрии и инфраструктурного развития. По этим ценам и разрабатывается смета. На них опираются по всему Казахстану, – проинформировал заместитель руководителя управления строительства по Западно-Казахстанской области Нуркен Молдашев.

Одна проблема тянет за собой другую. После опреснения, к примеру, надо утилизировать отделенный осадок. Для этого необходимо пробурить скважину, которую не учитывают в проектах на тендерах, хотя как ее учитывать, если и самих проектов-то нет. Либо этот осадок должен отправляться на пруды испарения, ибо воду с высокой концентрацией солей запрещено сбрасывать на рельеф.

– В городе этот осадок сливается в канализационные очистные сооружения. А в сельских округах и районных центрах вопрос открыт. В идеале, кстати, все дома сельчан должны быть подключены к канализации, – говорит руководитель Департамента экологии Западно-Казахстанской области Ербол Куанов. – Но в сельских округах этот вопрос в Казахстане нигде не решен. На это требуются огромные средства. В нашей области даже на территории нефтегазоконденсатного Бурлинского района нет эффективных канализационных очистных сооружений.

Все эти проблемы местные производители водоочистного оборудования поднимают на конференциях, совещаниях, различных встречах. Например, в ходе рабочей поездки в регион депутата Мажилиса Парламента Аманжана Жамалова предметный разговор состоялся в общественной приемной Западно-Казахстанского филиала партии «Amanat». К депутату обратился руководитель местной компании-производителя водоочистного оборудования Сергей Рабцевич.

– Работаем по очистке сточных вод, промышленных, оборотному водоснабжению... У нас имеются все казахстанские и международные сертификаты. Очень заинтересованы в поддержке Правительства, чтобы нам дали возможность развиваться, – сказал Сергей Рабцевич. – Часто к нам обращаются с запросами, так как у нас качество продукции высокое, но в итоге находят, где приобрести проще и дешевле. Сталкиваемся и с такими ситуациями, когда на тендер выходят компании, не имеющие собственной базы. Они забирают объемы, а мы остаемся без заказов, хотя затрачиваем средства на обучение сотрудников, расширение производства, несем прочие затраты. Мы предлагали сертифицировать казахстанские водоочистные предприятия по категориям – по аналогии со сферой строительства. В период пандемии АО «Самрук-Қазына» начало эту работу, и мы тогда получили 97 баллов из 100 возможных. Но потом этот процесс остановился.

Аманжан Жамалов отметил, что зачастую при проведении тендеров выбирают не лучшее, а дешевле. При этом страдает местный товаропроизводитель, обеспечивающий рабочие места. Назревает вопрос о лицензировании.

– Лицензирование должно исключить из тендеров участие производителей из других стран, – отметил мажилисмен. – Чаще бизнес говорит о необходимости исключения лицензирования, но в таких узких областях, как водообеспечение, которое связано с вопросами безопасности, здоровья населения, оно, скорее всего, необходимо.

Депутат взялся за рассмотрение этой проблемы, предложив проработать ее в тесном сотрудничестве с местным товаропроизводителем.