Каких специалистов не хватает Казахстану, рассказали в Минтруда

Общество, Занятость
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По данным министерства, самыми востребованными и дефицитными кадрами на рынке труда стали охранники и воспитатели.

Фото: Kazpravda.kz

В апреле самыми востребованными кадрами на рынке труда стали охранники и воспитатели, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

По данным Электронной биржи труда (ЭБТ), в прошлом месяце было зарегистрировано 85,9 тыс. вакансий и 73,9 тыс. резюме, что в обоих случаях выше на 17% по сравнению с предыдущим месяцем. В ведомстве такой скачок связывают с открытием сезона в сфере сельского хозяйства.

Уровень квалификации и уровень спроса показали обратную зависимость

Несмотря на то, что произошел прирост спроса на неквалифицированных работников (+42% или +6,5 тыс.), потребность на специалистов средней квалификации сохраняется и составляет 40% от всех вакансий.

Примечательно, что спрос на кадры с высокой квалификацией вырос незначительно – всего на 2%.

В Минтруда отметили большой разрыв между спросом и предложением среди среднеквалифицированных работников: потребность была выше в 1,5 раза: 34,5 тыс. вакансий против 22,5 тыс. резюме.

«Рост спроса на кадры демонстрировали все регионы, за исключением Атырауской и Карагандинской областей. Более того, в области Жетысу активность работодателей в апреле возросла почти вдвое – с 1,8 тыс. до 3,5 тыс. вакансий, преимущественно за счет вакансий для работников сельского хозяйства», – рассказала заместитель директора Департамента стратегии и больших данных АО «Центр развития трудовых ресурсов» Улпан Шегенова.

Кого ищут работодатели чаще всего

Согласно статистике ведомства, должности водителей автомобилей, охранников и воспитателей по-прежнему отличаются высоким спросом. В то же время возросла потребность в менеджерах по онлайн-продажам, дорожных рабочих и рабочих по благоустройству.

«По данным ЭБТ, в апреле самыми востребованными и дефицитными кадрами на рынке труда стали охранники и воспитатели. Так, воспитателей больше всего не хватало в Карагандинской области, Астане и Алматы. При этом уровень желаемой зарплаты соискателей превышал предлагаемый работодателями размер оплаты труда в 1,5 раза», – проинформировала Улпан Шегенова.

Количественный избыток кадров традиционно был отмечен в южных регионах страны, а в разрезе профессий – среди квалифицированных соискателей. В избытке были швеи и юристы в городах.

Какие работники зарабатывают больше всего

По данным Минтруда, наибольшие ожидания по зарплатам у соискателей на должность генеральных директоров корпоративного сектора, директоров по инвестиционным проектам и трейдеров по товарной бирже – в среднем от 1,5 млн тенге.

Также самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего в своих резюме указывали промышленные альпинисты – от 1,2 млн тенге, начальники службы в промышленности – от 900 тыс. тенге.

Тогда как работодатели предлагали наибольшую оплату труда для вахтенных помощников капитана – в среднем от 800 тыс. тенге, руководителей по оптимизации бизнес-процессов – 700 тыс. тенге, а также для механиков бурильной установки и механиков промышленного оборудования – в среднем от 664 тыс. тенге.

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