Кто пройдет в Бундестаг?

В политическом поле Германии растет напряженность по мере приближения досрочных выборов в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля. На этот раз своих претендентов на пост канцлера заявило рекордное число партий. Первенство в опросах общественного мнения сохраняют пока консервативные христианские демократы (Христианско-демократический союз – ХДС) и их лидер Фридрих Мерц.

Как сообщает издание Der Spiegel, треть опрошенных высказалась за то, чтобы Христианско-демократический союз возглавил будущее правительство Германии. Еще 17% выступают за СДПГ (Социал-демократическая партия Германии).

Около 67% недовольны работой кандидата в канцлеры от партии «зеленых» Роберта Хайбека, 69% не согласны с кандидатурой Элис Вайдель, кандидата в канцлеры от АДГ (немецкая политическая партия правой и ультраправой идеологии). Что касается действующего канцлера Олафа Шольца, то его работой недовольны 74% опрошенных.

«Зеленые» немного сдали позиции и теперь имеют 14%.

В Эквадоре – второй тур

Как сообщает РИА Новости, после обработки свыше 12% избирательных бюллетеней стало известно, что за действующего главу государства Даниэля Нобоа проголосовали 47,02% граждан. Его основной соперник – кандидат от левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес – набрала 41,39%. Они продолжат борьбу во втором туре президентских выборов, который состоится 13 апреля.

Чтобы одержать победу, кандидату нужно получить абсолютное большинство голосов, или не менее 40%, при условии, что от ближайшего соперника его будут отделять не менее 10 процентных пунктов.

Даниэль Нобоа известен принятием череды смелых решений. Четвертого февраля он заявил, что поручил закрыть границы страны с 8 по 10 февраля и милитаризовать порты в целях безопасности перед президентскими выборами. В октябре 2024 года Нобоа объявил чрезвычайное положение на 60 дней из-за серьезной внутренней нестабильности и вооруженного конф­ликта. Указ ограничивал права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, а также вводил комендантский час с 22.00 до 05.00.

Сообщалось, что ситуация в стране обострилась после побега главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито из тюрьмы, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях.

Лидирует «Самоопределение»

На выборах в парламент в самопровозглашенной Республике Косово лидирует радикальное движение «Самоопределение» премьера Альбина Курти. Его партия набрала 42% голосов.

Как сообщило агентство Bloomberg, Альбин Курти одержал победу на выборах, получив поддержку жителей страны за обещания борьбы с коррупцией и интеграцией сербских регио­нов. Жители непризнанного Косово, одной из беднейших стран Европы с населением около 1,6 млн человек, поддержали его позицию, направленную на борьбу с коррупцией и укрепление суверенитета.

Однако жесткая линия Альбина Курти вызывает критику со стороны Евросоюза и США. Они обвиняют его в разжигании этнической напряженности и провокациях в отношении Сербии, которая не признает независимость Косово. Так, одной из последних мер Курти стал запрет на использование сербского динара и закрытие сербских учреждений, что также осудили западные союзники.

США и ЕС назвали эти дейст­вия вредными для усилий по нормализации отношений между Косово и Сербией, а именно это является условием для того, чтобы обе стороны в конечном итоге стали членами Евросоюза.