Сколько иностранных туристов посетили Казахстан этим летом

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В Министерстве туризма и спорта РК подсчитали, сколько иностранных туристов посетило Казахстан за лето, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным информационной системы eQonaq, за три летних месяца в стране побывали 448 тыс. иностранных туристов. Из них 64,6% – это мужчины. А большинство иностранных гостей – люди в возрасте от 30 до 44 лет.

Город Алматы лидирует среди регионов по количеству иностранных гостей, там побывали более 139 тыс.туристов. На втором месте – Астана. В летний сезон в столице остановились 68 тыс. иностранных гостей. Тройку лидеров замыкает Алматинская область, где побывали около 34 тыс. иностранцев.

Запад страны тоже пользуется популярностью у туристов из-за рубежа. Так, за три летних месяца в Мангистаускую область прибыли более 28 тыс. иностранцев, в Атыраускую – более 25 тыс.

«В Акмолинскую область прибыли около 21 тысячи иностранных туристов, в Жамбылскую, Актюбинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области — более 14 тысяч. В целом, число иностранных гостей, прибывших в Казахстан с начала года, увеличилось в 1,8 раза. Ожидается, что до конца 2023 года страну посетят 1,4 млн туристов из других стран», – сообщила официальный представитель Министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.