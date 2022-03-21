Какой будет погода для казахстанцев в праздничные выходные

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 22-24 марта в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в северных и восточных регионах ожидается снег с низовой метелью, на юге республики - осадки, временами сильные осадки (дождь, снег).

23-24 марта западные регионы республики будут находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи с этим здесь ожидается погода преимущественно без осадков.

По республике будут наблюдаться туманы и усиление ветра, отметили синоптики.

На востоке, севере и в центре страны ночные температуры будут колебаться от 5-13 до 10-18 мороза, днем столбики термометров не превысят отметки 0-8 градусов мороза, в южной половине республики температура воздуха ночью 0-8 мороза, днем 2-10 тепла.