Сегодня мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит в мире. Недавно сами пережили январские события, которые поставили под угрозу стабильность страны.

Извлекая уроки прошлого, считаю: необходимо сплотиться вокруг Президента. Возлагать реализацию намеченной масштабной реформы только на плечи государства нельзя. Необходимы активная помощь и конк­ретные рекомендации со стороны ученых, академиков Национальной академии наук с богатым жизненным и научным опытом.

Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить системные преобразования во всех сферах жизнедеятельности. Озвученные реформы направлены на то, чтобы трансформировать деятельность исполнительной и представительной ветвей власти, сделать ее более эффективной. При этом изменения коснутся и Основного закона нашей страны. Будут пересмотрены президентские полномочия. Казахстан отказывается от суперпрезидентства в пользу президентско-парламентской модели.

История политического развития показывает, что только в правовом государстве может развиваться граж­данское общество. Восстановление Конституционного суда и создание совещательного органа Ұлттық құрылтай, который впитал преемст­венность исторических традиций степной демократии, – все это является показателем стремления к повышению уровня социальной справедливости.

Забота о казахстанцах, их благе, которая выражается в интенсивном развитии регионов, проявилась в таких инициативах, как создание трех новых областей. Думаю, представители старшего поколения, жившие и работавшие в период руководства страной Динмухамедом Кунаевым, с воодушевлением восприняли и предложение о переименовании Капшагая в честь этого достойного человека, государственного деятеля, оставившего глубокий след в истории Казахстана.

Имея многолетний опыт в депутатской службе алматинского городского маслихата, поддерживаю инициативу по расширению возможностей участия граждан в Мажилисе и местных выборных органах. Если раньше в представительную власть избирались только члены определенных партий, то теперь в данной сфере может испытать свои силы каждый добропорядочный и активный гражданин. Это позволит укрепить и поднять качество работы представительных структур.

Глава государства также предложил законодательно оформить прекращение членства Президента в правящей партии страны на период его полномочий, а также запретить главам местных администраций и их заместителям занимать должнос­ти в филиалах политобъединений. Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему.

Мне как руководителю ведущего аграрного вуза страны близки задачи в сфере АПК. В частности, народ беспокоит резкий рост цен на продукты питания. В этой связи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «Теперь на первое место встанет вопрос проведения посевной кампании. Поэтому необходимо наладить государственную поддерж­ку агропромышленного комплекса».

Эти задачи накладывают большую ответственность на все структуры агропромышленного комплекса. При этом следует отметить, что в нынешнем году на посевную и уборку урожая из государственного бюджета будет выделено 220 млрд тенге, что в 2 раза больше, чем в 2021-м.

На посевную будет выделено более 400 тыс. тонн топлива. Минэнерго обещает, что стоимость топлива для аграриев снизится на 15–30%. «Продовольственная контрактная корпорация» начала прием заявок на финансирование фермеров в рамках программы форвардных закупок.

Мы, ученые-аграрии, уверены: Казахстан имеет все возможности полностью обеспечить свое население продуктами питания. Для повышения конкурентоспособности необходимо ускорить внедрение результатов научных исследований отечественных ученых в производство. Для этого наша республика обладает достаточно высоким научным потенциалом.