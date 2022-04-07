Политика Какой должна быть госслужба в новом Казахстане: интервью с главой АДГС РК 7 апреля 2022 г. 2:46 Тлектес Есполов, председатель правления – ректор КазНАИУ Сегодня мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит в мире. Недавно сами пережили январские события, которые поставили под угрозу стабильность страны. Извлекая уроки прошлого, считаю: необходимо сплотиться вокруг Президента. Возлагать реализацию намеченной масштабной реформы только на плечи государства нельзя. Необходимы активная помощь и конкретные рекомендации со стороны ученых, академиков Национальной академии наук с богатым жизненным и научным опытом. Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить системные преобразования во всех сферах жизнедеятельности. Озвученные реформы направлены на то, чтобы трансформировать деятельность исполнительной и представительной ветвей власти, сделать ее более эффективной. При этом изменения коснутся и Основного закона нашей страны. Будут пересмотрены президентские полномочия. Казахстан отказывается от суперпрезидентства в пользу президентско-парламентской модели. История политического развития показывает, что только в правовом государстве может развиваться гражданское общество. Восстановление Конституционного суда и создание совещательного органа Ұлттық құрылтай, который впитал преемственность исторических традиций степной демократии, – все это является показателем стремления к повышению уровня социальной справедливости. Забота о казахстанцах, их благе, которая выражается в интенсивном развитии регионов, проявилась в таких инициативах, как создание трех новых областей. Думаю, представители старшего поколения, жившие и работавшие в период руководства страной Динмухамедом Кунаевым, с воодушевлением восприняли и предложение о переименовании Капшагая в честь этого достойного человека, государственного деятеля, оставившего глубокий след в истории Казахстана. Имея многолетний опыт в депутатской службе алматинского городского маслихата, поддерживаю инициативу по расширению возможностей участия граждан в Мажилисе и местных выборных органах. Если раньше в представительную власть избирались только члены определенных партий, то теперь в данной сфере может испытать свои силы каждый добропорядочный и активный гражданин. Это позволит укрепить и поднять качество работы представительных структур. Глава государства также предложил законодательно оформить прекращение членства Президента в правящей партии страны на период его полномочий, а также запретить главам местных администраций и их заместителям занимать должности в филиалах политобъединений. Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему. Мне как руководителю ведущего аграрного вуза страны близки задачи в сфере АПК. В частности, народ беспокоит резкий рост цен на продукты питания. В этой связи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «Теперь на первое место встанет вопрос проведения посевной кампании. Поэтому необходимо наладить государственную поддержку агропромышленного комплекса». Эти задачи накладывают большую ответственность на все структуры агропромышленного комплекса. При этом следует отметить, что в нынешнем году на посевную и уборку урожая из государственного бюджета будет выделено 220 млрд тенге, что в 2 раза больше, чем в 2021-м. На посевную будет выделено более 400 тыс. тонн топлива. Минэнерго обещает, что стоимость топлива для аграриев снизится на 15–30%. «Продовольственная контрактная корпорация» начала прием заявок на финансирование фермеров в рамках программы форвардных закупок. Мы, ученые-аграрии, уверены: Казахстан имеет все возможности полностью обеспечить свое население продуктами питания. Для повышения конкурентоспособности необходимо ускорить внедрение результатов научных исследований отечественных ученых в производство. Для этого наша республика обладает достаточно высоким научным потенциалом.