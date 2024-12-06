Работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Ежегодно 6 декабря работники прокуратуры Казахстана отмечают профессиональный праздник – День образования органов прокуратуры Республики, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственная прокуратура Казахстана начала работать в составе Народного комиссариата юстиции более ста лет тому назад, с 1922 года.

Принятие нового Конституционного закона «О прокуратуре» стало важным шагом в усилении координирующей роли прокуратуры по соблюдению конституционных прав граждан и снижению репрессивности в уголовном процессе, противодействию насилию в обществе, защите бизнеса, возврату незаконно выведенных активов и другим вопросам обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Прокурорский надзор охватывает все направления жизнедеятельности государства и общества. Ежедневно проводятся проверки, анализируются акты государственных органов на предмет соблюдения законов. При выявлении нарушений принимаются меры по их устранению и восстановлению нарушенных прав граждан.

В 2024 году прокуратура показала положительные результаты в вопросах обеспечения законности в сфере социальной защиты населения, интересов субъектов частного предпринимательства и инвесторов, граждан и государства в экономическом секторе, возврате государству незаконно приобретенных активов, в досудебном расследовании уголовных дел, поддержании государственного обвинения, цифровизации правовых процессов, международном сотрудничестве.

Поздравляем сотрудников и служащих прокуратуры Республики Казахстан с профессиональным праздником, желаем им с достоинством нести свою ответственную службу, новых профессиональных побед и свершений, а также здоровья и мирного неба над головой.

#праздник #прокуратура #уголовные дела

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