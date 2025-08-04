Календарь соревнований с 4 по 10 августа

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

На предстоящей неделе, с 4 по 10 августа, казахстанские атлеты примут участие в ряде крупных спортивных событий как внутри страны, так и за рубежом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

4–12 августа: Международный шахматный турнир KONAEV CUP 2025

В турнире примут участие 265 шахматистов из 15 стран. Казахстан представляют 179 спортсменов.

Место проведения: город Конаев.

5 августа: Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА

«Кайрат» – «Слован Братислава» (Словакия)

Место проведения: город Алматы, Центральный стадион.

7 августа: Третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА

«Астана» – «Лозанна» (Швейцария)

Место проведения: город Лозанна, Швейцария.

7–10 августа: Открытые областные и республиканские турниры по национальным видам спорта, посвящённые 180-летию Абая Кунанбаева

В соревнованиях примут участие более 550 спортсменов.

Место проведения: Абайская область, Абайский район, село Карауыл.

7–17 августа: XII Всемирные игры

31 спортсмен будет представлять Казахстан.

Место проведения: город Чэнду, Китай.

9–10 августа: Международный турнир по греко-римской борьбе Grand Prix of Germany

В турнире выступят 15 казахстанских борцов.

Место проведения: город Дортмунд, Германия.

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