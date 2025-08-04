На предстоящей неделе, с 4 по 10 августа, казахстанские атлеты примут участие в ряде крупных спортивных событий как внутри страны, так и за рубежом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК
4–12 августа: Международный шахматный турнир KONAEV CUP 2025
В турнире примут участие 265 шахматистов из 15 стран. Казахстан представляют 179 спортсменов.
Место проведения: город Конаев.
5 августа: Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
«Кайрат» – «Слован Братислава» (Словакия)
Место проведения: город Алматы, Центральный стадион.
7 августа: Третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
«Астана» – «Лозанна» (Швейцария)
Место проведения: город Лозанна, Швейцария.
7–10 августа: Открытые областные и республиканские турниры по национальным видам спорта, посвящённые 180-летию Абая Кунанбаева
В соревнованиях примут участие более 550 спортсменов.
Место проведения: Абайская область, Абайский район, село Карауыл.
7–17 августа: XII Всемирные игры
31 спортсмен будет представлять Казахстан.
Место проведения: город Чэнду, Китай.
9–10 августа: Международный турнир по греко-римской борьбе Grand Prix of Germany
В турнире выступят 15 казахстанских борцов.
Место проведения: город Дортмунд, Германия.