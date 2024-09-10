Камала Харрис предложила повысить налог для бизнесменов

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Налог для американских бизнесменов после президентских выборов в США может составить 28%. Такое предложение выдвинула кандидат от Демократической партии на пост главы Белого дома Камала Харрис. В случае её избрания размер сбора на прибыль увеличится на 8% с нынешних 20, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Харрис анонсировала новый налог на прибыль. Его размер, как заявила кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США, составит 28%. Это на 11 процентов ниже того, что предлагал глава Белого дома Джо Байден.

Как уточняется, эта мера затронет предпринимателей с годовым доходом от одного миллиона долларов.

Тем временем главный оппонент Харрис – республиканец Дональд Трамп настаивает на снижении корпоративного налога до 15%. Большинство аналитиков Goldman Sachs утверждают, что федеральное правительство будет вынуждено повышать налоги в ближайшие годы, чтобы избежать резкого сокращения популярных социальных программ, таких как Medicare, медицинское страхование для пожилых, а также пенсий и пособий по инвалидности. Так что изменение корпоративных ставок остаётся одним из основных способов пополнения госбюджета. Тем не менее Харрис заявила о планах ввести налоговые льготы для малого бизнеса.