Камала Харрис предложила повысить налог для бизнесменов

Налоги , США
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В свою очередь Трамп настаивает на снижении корпоративного налога

Фото: Drew Hallowell/Getty Images

Налог для американских бизнесменов после президентских выборов в США может составить 28%. Такое предложение выдвинула кандидат от Демократической партии на пост главы Белого дома Камала Харрис. В случае её избрания размер сбора на прибыль увеличится на 8% с нынешних 20, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Харрис анонсировала новый налог на прибыль. Его размер, как заявила кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США, составит 28%. Это на 11 процентов ниже того, что предлагал глава Белого дома Джо Байден.

Как уточняется, эта мера затронет предпринимателей с годовым доходом от одного миллиона долларов.

Тем временем главный оппонент Харрис – республиканец Дональд Трамп настаивает на снижении корпоративного налога до 15%. Большинство аналитиков Goldman Sachs утверждают, что федеральное правительство будет вынуждено повышать налоги в ближайшие годы, чтобы избежать резкого сокращения популярных социальных программ, таких как Medicare, медицинское страхование для пожилых, а также пенсий и пособий по инвалидности. Так что изменение корпоративных ставок остаётся одним из основных способов пополнения госбюджета. Тем не менее Харрис заявила о планах ввести налоговые льготы для малого бизнеса.

«Половина работающего населения США либо владеет, либо работает в малом и среднем бизнесе. Мы будем облагать налогом прирост капитала по ставке, которая поощряет инвестиции в американские стартапы и основателей малого бизнеса», - заявила вице-президент США, кандидат на пост президента США Камала Харрис.

 

#выборы #президент #налоги #США #Камала Харрис

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