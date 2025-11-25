Кампания против гендерного насилия стартовала в Казахстане

Закон и Порядок,Общество
99
Дана Аменова
специальный корреспондент

В рамках акции по всей республике пройдут широкие информационно-просветительские мероприятия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане стартует глобальная международная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия», которая ежегодно проходит с 25 ноября по 10 декабря в соответствии с Конвенцией ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Эта кампания объединяет более 180 стран мира и направлена на привлечение внимания к проблемам насилия в отношении женщин и девушек, укрепление семейных ценностей и повышение осведомленности населения о доступных мерах защиты. В 2025 году кампания проходит под девизом «Объединимся, чтобы прекратить цифровое насилие в отношении женщин и девушек».

Цифровые технологии стали важной частью нашей жизни, открыв новые возможности, но и породив новые формы угроз: кибербуллинг, онлайн-преследование, распространение личных данных и изображений без согласия, унижения и угрозы в сети. Исследования показывают, что именно женщины и девушки чаще всего становятся жертвами подобных проявлений. Цифровое насилие наносит серьезный психологический вред, снижает чувство безопасности, ограничивает участие женщин в общественной жизни и цифровой экономике.

В рамках кампании по всей республике пройдут широкие информационно-просветительские мероприятия. Это встречи с населением, работа мобильных групп, горячие линии, флешмобы, семинары в организациях и учебных заведениях.

«Мы усилим разъяснение алгоритмов действий для пострадавших, разместим памятки, инфографику, социальные ролики и билборды. Особое внимание уделим работе с агрессорами и предупреждению повторных актов насилия. Будут организованы тренинги по цифровой грамотности и онлайн-безопасности, дискуссионные площадки с участием юристов, ИТ-специалистов и психологов. В школах, колледжах и вузах пройдут конкурсы рисунков и тематические занятия», − говорится в информации.

Кроме того, во многих регионах состоится акция ОРАНЖЕВЫЙ ДЕНЬ, подсветка зданий оранжевым светом – символом борьбы с насилием. В социальных сетях будет запущен флешмоб #ОстановитьЦифровоеНасилие, направленный на формирование культуры уважения и недопустимости любых форм насилия, в том числе в онлайн-среде.

«Мы уверены: повышение цифровой грамотности, открытость и вовлеченность общества помогут создать безопасное цифровое пространство для всех граждан, особенно женщин, девушек и детей. МВД призывает государственные органы, средства массовой информации, неправительственные организации и всех неравнодушных граждан присоединиться к этой кампании. Только вместе мы можем сформировать общественную нетерпимость к любым проявлениям насилия – в реальной жизни и в цифровой среде – и создать в Казахстане безопасную, сильную и устойчивую семью», − сказано в обращении правоохранительных органов.

#акция #насилие #старт #кампания

