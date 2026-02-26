Канал контрабанды наркотиков ликвидировал КНБ
190
Проводится досудебное расследование
Комитетом национальной безопасности совместно с компетентными органами иностранного государства реализована международная антинаркотическая операция, сообщает Kazpravda.kz
- В результате совместных действий, в Алматы при получении 8 кг синтетического вещества «метамфетамин» задержан гражданин Казахстана, - проинформировали в КНБ.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения «содержание под стражей», добавили в комитете.