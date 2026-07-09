Канал контрабанды сигарет с использованием системы «Хавала» ликвидировали в Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры пресекли деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории РК, сообщает Kazpravda.kz

Следствие установило, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц.

Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях.

В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.

В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.

«С санкции суда наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», – сказано в информации.

Напомним, 29 июня текущего года в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» Костанайской области Пограничной службой КНБ пресечена попытка незаконного ввоза на территорию страны крупной партии «вейпов».