Канал поставки синтетических наркотиков ликвидировали в столице

В дальнейшем подозреваемый указал еще два места закладок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На въезде в город задержан 30-летний водитель автомашины Hyundai, подозреваемый в хранении и сбыте наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Было установлено, что сразу после прибытия в столицу он успел оборудовать тайник с наркотическим веществом.

В ходе обыска транспортного средства обнаружена капсула с порошкообразным веществом, являющимся мефедроном.

В дальнейшем подозреваемый указал еще два места закладок, где были обнаружены и изъяты дополнительные партии наркотического средства.

«По факту хранения и сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В ходе расследования установлено, что задержанный является жителем столицы и осуществлял поставку наркотиков партиями с последующим распространением как на территории города, так и в ряде регионов страны. Благодаря своевременным действиям сотрудников полиции канал поставки и распространения синтетических наркотиков был пресечен», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции предупредили, что незаконный оборот наркотиков относится к категории тяжких преступлений и влечет строгую уголовную ответственность.

Работа по выявлению и пресечению каналов поставки, хранения и распространения наркотических средств продолжается на постоянной основе. Любая попытка заработать на распространении наркотиков неизбежно приводит к уголовному преследованию и лишению свободы.