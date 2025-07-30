Канал сбыта вейпов с миллиардным оборотом ликвидировали в Алматы

Закон и Порядок
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По информации АФМ, реализация запрещённой продукции осуществлялась через мессенджер Telegram под названием «ESCOBAR OPTOM» с последующей курьерской доставкой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает Kazpravda.kz

В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены склады и точки сбыта. Изъято более 150 тыс вейпов, доход от реализации которых мог превысить 1 млрд тенге.

Продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая учащихся школ. Организаторы теневого бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьёзному риску, отметили в агентстве.

#канал #вейпы #ликвидация

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