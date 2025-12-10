Канат Бозумбаев провел совещание по республиканской акции «Абайға құрмет»

Правительство
116

Она была запущена по инициативе Главы государства и приурочена к 180-летию Абая Кунанбаева.

Фото: пресс-служба правительства

В рамках акции все регионы страны и города республиканского значения подарят области Абай по одному социальному, культурному объекту. 

На совещании обсудили вопросы внесения изменений в Генеральный план города Семей, создания специальной экономической зоны (СЭЗ). В состав СЭЗ войдут: новый административно-деловой центр площадью 1,2 тыс. га, современные жилые комплексы, более 40 административных, коммерческих и социальных объектов. 

Обсуждены задачи по строительству в Семее новой инженерной инфраструктуры, котельной, тепловых сетей, сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

На сегодняшний день акимат области Абай ведет активную работу с регионами. Одними из первых, кто поддержал акцию «Абайға құрмет» стали жители Мангистауской области, приступив к строительству Дома дружбы. 

В свою очередь Туркестанская область планирует построить выставочный центр, Кызылординская область – здание «Анаға тағзым», Атырауская область – здание «Абай әлемі», Шымкент подарит Центр творчества, Северо-Казахстанская область – площадь Государственных символов, Восточно-Казахстанская область займется благоустройством набережной Иртыша, Актюбинская область возведет Дворец единоборств, а Павлодарская область – Центр настольного тенниса. Столица подарит школу «Келешек», Алматы – медиацентр, Карагандинская область – ботанический сад, Западно-Казахстанская область – линейный парк, а Костанайская область построит Центр духовности.   

Остальным регионам Канат Бозумбаев поручил ускорить работы по определению и реализации проектов. 

«Уверен, что благодаря скоординированной работе мы успешно завершим все проекты в едином архитектурном стиле и создадим инфраструктуру, достойную имени Абая и важную для будущего региона», — отметил Канат Бозумбаев.  

Для эффективной и своевременной реализации поставленных задач вице-премьер дал ряд поручений Министерствам промышленности и строительства, финансов, национальной экономики и акимам регионов.

#Правительство #акция #Абай

Популярное

Все
В тройке лидеров
Первая победа
Волки все ближе к селу
Shymbulak открыл сезон при дефиците снега
На севере поспели... бананы
Когда вещи говорят
Золото из Даммама
Устойчивость семьи – фундамент общества
Срезан плодородный слой с холма
Воспитать честных и законопослушных граждан
Станцию скорой помощи ждут уже два года
Великолепная пятерка на Australian Open
Формируя неприятие коррупции
Хоккеиста осудили на 3 года за смерть вратаря молодежной команды в ВКО
Вклад Смагула Садвокасова в образование региона
Миллионы деревьев из семян
Честная служба – важнейший фактор повышения доверия населения
Служение Отечеству – дело всей жизни
Стартовала олимпиада для сельских школьников
Учительство в контексте глобальной повестки
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Усть-Каменогорский арматурный завод будет производить обору…
ИИ, наука и 1 000 контрактов: премьер обозначил приоритеты …
Бектенов: «Господдержка — только добросовестным участникам …
От хлопка до одежды: масштабный кластер создадут в Туркеста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]