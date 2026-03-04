Канат Бозумбаев проверил подготовку к паводкам в области Абай

Правительство,Паводки
10

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев с рабочей поездкой посетил область Абай. Совместно с акимом региона Бериком Уали, руководством министерств по чрезвычайным ситуациям и водных ресурсов и ирригации проведен мониторинг паводкоопасных территорий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства

Осмотрены русла рек, гидротехнические сооружения, защитные дамбы и водопропускные объекты, населенные пункты в зоне возможного подтопления, а также состояние снежного покрова.

Вице-премьер совершил воздушный облет города Семей, Жарминского, Абайского, Бородулихинского и Аягозского районов. Также посетил город Аягоз и Чарское водохранилище, где встретился с акимами районов, заслушал отчеты о подготовке к паводкам и дал ряд поручений.

На территории области в зоне риска находятся 64 населенных пункта: в трех угроза подтопления полностью снята, в 22 - минимизирована, в 39 - сохраняется.

В рамках подготовки к паводковому периоду проведен комплекс инженерных мероприятий: построено и укреплено около 42 км защитных дамб, очищено свыше 7 км русел рек и 4 км дренажных и водоотводных систем. Местными исполнительными органами формируется материально-технический и финансовый резервы. Вывезено 275 тыс. кубометров снега, продолжаются работы по взрывному разрушению льда на реках.

Силы системы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности. Задействованы 1 436 человек и 543 единицы техники.

«В целом подготовительная работа ведется. Вместе с тем результаты воздушного осмотра показали, что при резком повышении температуры и интенсивном таянии снега в отдельных участках сохраняется риск осложнения обстановки. В связи с этим необходимо уделить особое внимание своевременной очистке русел рек и водопропускных сооружений, готовности техники, насосного оборудования и аварийных бригад. Реагирование на изменение гидрометеорологической обстановки должно быть оперативным. Работа должна строится по принципу предупреждения», — отметил вице-премьер.

Акимату области поручено организовать круглосуточный мониторинг паводкоопасных участков, ускорить вывоз снега, провести дополнительную проверку гидротехнических сооружений и защитных дамб, обеспечить полную готовность сил гражданской защиты, актуализировать планы эвакуации, проверить пункты временного размещения и обеспечить своевременное информирование населения.

В установленные сроки в Правительство должна быть представлена сводная информация о выполнении поручений с конкретными результатами.

#область Абай #паводки #Бозумбаев

