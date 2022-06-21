Канело начал подготовку к трилогии с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) начал подготовку к третьему бою со своим главным антагонистом - казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

На неделе Канело и Головкин отправятся в мини-промотур по США для раскрутки предстоящей трилогии. Боксеры посетят Лос-Анджелес и Флориду в пятницу, 24 июня. В понедельник, 27 июня, они прибудут в Нью-Йорк.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.