"Канело" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Спорт, В мире
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Сауль и шесть его братьев установили необычное достижение - «наибольшее количество братьев и сестер, дравшихся на одном и том же вечере бокса».

Фото: sports.kz

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес вместе со своими братьями попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Канело» и шесть его братьев получили сертификат от официальных представителей Книги рекордов Гиннесса, установив следующее достижение: «наибольшее количество братьев и сестер, дравшихся на одном и том же вечере бокса».

Речь идет о вечере бокса, который состоялся еще в 2008 году в Сапопане (Мексика). Тогда на ринг вышли семь Альваресов: Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО), Ригоберто Альварес (27-4, 20 КО), Рамон Альварес (29-8-3, 16 КО), Рикардо Альварес (24-3-3, 14 КО), Гонсало Альварес (0-1), Даниэль Альварес (0-1) и Виктор Альварес (0-2).

К слову, свой следующий бой «Канело» также проведет в Сапопане: он сразится с британцем Джоном Райдером (32-5, 18 КО).

На кону будут стоять все пояса чемпиона мира в суперсреднем весе — абсолютным чемпионом дивизиона является «Канело».

Что же касается его последнего боя, то в сентябре 2022-го он победил единогласным решением судей казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

Ранее чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) заявил о готовности подняться во второй средний дивизион и стать претендентом для Сауля Канело Альвареса (58-2-2, 39 КО).

#бой #бокс #рекорд #братья #Канело

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