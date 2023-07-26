Капельный подход

Начался «капельный» эксперимент в прошлом году на 30 га посевных площадей, результат получился отменный. В новом сезоне система капельного орошения используется уже на 100 га.

С показательным использованием системы капельного орошения для выращивания картофеля познакомился аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров.

В ходе рабочей поездки по Тайыншинскому району он побывал на картофельном поле крестьянского хозяйства «Тан», которым руководит Юрий Красноголовый. Фермер рассказал о том, что выписал из Голландии элитные семена картофеля, всего 19 тонн 10 сортов, теперь проводит сортоиспытания. По обычной технологии здесь получают до 30 тонн картофеля с одного гектара, а с помощью капельного орошения – от 40 до 50 тонн.

Глава региона Айдарбек Сапаров одобрил опыт и рекомендовал аграриям Северного Казахстана интенсивнее заниматься диверсификацией сельского хозяйства, активнее пользоваться системой капельного орошения.

– Производство влияет на ценообразование, – пояснил аким области. – Если будет достаточно производства, то и цена станет нормальной, поэтому надо выращивать и гречиху, и морковь, и капусту. Есть водохранилище, река рядом, а люди только зерновыми занимаются, хотя можно протянуть водопровод, поставить дождевальные установки, наладить капельное орошение – и получать хорошие урожаи овощей. Диверсификацией нужно заниматься!

Между тем в 2023 году посевные площади в Северо-Казахстанской области составили 4,5 млн га, что на 90 тыс. больше, чем в прошлом году. По данным управления сельского хозяйства, зерновые и зернобобовые посеяны на 3,2 млн га, масличные культуры – на 960 тыс., кормовые – 353 тыс., картофель – на 34 тыс., овощи – на 6,2 тыс. га.

На встрече с акимом жители Красной Поляны пожаловались на плохие дороги, отсутствие надежного водоснабжения и транспортного сообщения. Айдарбек Сапаров поручил подчиненным заняться оперативным решением данных проблем. В следующем году в селе отремонтируют школу и Дом культуры, а вода появится в ближайшее время.

– Без внимания Краснополянский сельский округ не оставим, – заверил аким.