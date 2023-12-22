“Капитан Америка” с оружием попытался проникнуть на военную базу в США

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Житель американского штата Флорида был задержан после того, как попытался проникнуть на территорию базы ВВС США, при этом при себе у него была винтовка AR-15.

Как пишет New York Post, 33-летний Барух Рош попытался проехать на авиабазу Макдилл, которая расположена неподалёку от города Тампа. Мужчина подъехал к воротам базы в автомобиле Hyundai Genesis и потребовал пропустить его к руководству, чтобы передать «совершенно секретную информацию».

Однако он отказался показывать какие-либо документы и представился только как «Капитан Америка». Рош также утверждал, что являлся «активным членом» Командования специальных операций ВС США, — он якобы направлялся на встречу с генералом единого командования на базе.

После того, как Рошу отказали в пропуске, он начал возмущаться: по утверждениям военных, он сказал, что будет приезжать на базу каждый день, «чтобы найти тех офицеров, которые его не пропускают». Мужчина был задержан «в связи с подозрительным поведением». Военные также осмотрели его автомобиль и нашли внутри винтовку AR-15 со 125 патронами.

Попытка пронести оружие на военную базу является федеральным преступлением, за которое Рошу может угрожать год тюрьмы. Военные вызвали полицейских на базу, и нарушитель объяснил правоохранителям, что у него «тревожное расстройство, депрессия, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности», сообщили в прокуратуре.

Мужчина был принудительно госпитализирован согласно законодательству Флориды, которое разрешает принудительное лечение для людей, переживающих кризис психического здоровья.