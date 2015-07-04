Капитан "Астаны" Нибали показал 22-й результат в "разделке" "Тур де Франс"

Сегодня, 4 июля, в голландском городе Утрехт стартовала супермногодневка "
Тур де Франс-2015"
, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
.
Первый этап "Большой петли" являлся индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 13,8 километра. Победителем стал Роан Деннис из BMC Racing Team – его результат 14 минут и 56 и 11 сотых секунды. Второй результат у Тони Мартина из Quick-Step, проигравшего победителю пять секунд. Отставание в 6 секунд принесло третье место Фабиану Канчелларе из Trek Factory Racing.
Капитан "Астаны" Винченцо Нибали в итоговом протоколе "разделки" занял 22-е место, его время – 15 минут и 43 и 75 сотых секунды.
При этом итальянец показал результат лучше, чем у основных конкурентов по борьбе за "желтую майку" – Альберто Контадора из Tinkoff-Saxo (46-е место), Криса Фрума из Sky (39-е место) и Наиро Кинтаны (57-е место) из Movistar.
Отметим, что Нибали стартовал последним из всех участников "Тур де Франс", его результат стал лучшим среди гонщиков "Астаны". Также, несмотря на запрет со стороны MPCC (Движения за чистый велоспорт) из-за наличия в организме пониженного уровня кортизола, в составе "Астаны" на "Тур де Франс" начал выступление голландец Ларс Бом, он занял 23-е место.
"Мы бы стартовали без Бома, чтобы не создавать скандала. Но нам не разрешили заменять его на Ванотти. Мы действуем в пределах правил UCI (Международного союза велосипедистов – Прим. ред.), в пределах регламента. Мы нарушаем регламент MPCC, но не UCI. Мы, конечно, взвесили все "за" и "против". Это было очень непростое решение", – прокомментировал генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров в прямом эфире телеканала "Евроспорт".
Напомним, Нибали является победителем "Тур де Франс" прошлого года и в этот раз также его задачей является победа. Велогонка, включающая в себя 21 этап, финиширует 26 июля в Париже.
Завтра, 5 июля, состоится второй этап велогонки. Команды стартуют в Утрехте, а финишируют в Зеландии. Длина маршрута составит 166 километров.