Капшагай и море позитива

Статьи
100
Асет Калымов, Алматинская область

Международный турнир Oceanman Kazakhstan 2023 подарил участникам и болельщикам море позитивных эмоций.

фото организаторов

Oceanman Open Water – это несколько стартов, проводимых ежегодно в разных точках мира и объединенных в один чемпионат. Впервые соревнование было устроено в 2015-м в Испании, а далее заплывы на открытой воде проходили в красивейших уголках планеты: в Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии. Таким образом, Oceanman похож на кругосветное путешествие, и второй год подряд его принимает казахская земля.

По данным организаторов, международный заплыв, впервые прошедший летом прошлого года на Капшагайском водохранилище, стал одним из ключевых событий отечественного плавательного сезона. Тогда участие в турнире приняли около 1 200 спортсменов из десяти государств. Нынче чис­ло участников увеличилось до 1 500, расширилась и география атлетов: побороться за медали на капшагайской воде прибыли представители 28 государств.

По оценкам экспертов, Oceanman – это своего рода аналог движения Ironman. Главная особенность чемпионата – его открытость, он объединяет тысячи людей, которые плывут бок о бок. Это профессиональные пловцы и любители, представители любых возрас­тов и профессий. По правилам турнира его участник может проплыть одну дистанцию либо выбрать несколько. К примеру, дети соревнуются на отрезке 800 м, спринтеры постарше выбирают 1,5 км. Есть еще заплыв на 5 км (Half Oceanman), а протяженность полного Oceanman составляет 10 км.

На церемонии открытия капшагайских заплывов участников первенства поздравил президент мировой серии Oceanman Фермин Эгидо. По его данным, в текущем году гонки состоялись в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Испании, Таиланде, Италии, Эквадоре, Панаме, Индонезии. Примечательно, что казахстанский этап состязаний стал самым массовым.

– Этот турнир делает всех нас счастливыми, я аплодирую спортсменам и организаторам! – отметил зарубежный гость. – Мы влюбились в удивительный и красивый Казахстан, в добрых и светлых казахстанцев! Проводите и впредь такие состязания, продвигайте свою страну на мировой арене.

В свою очередь аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что Oceanman Kazakhstan поможет в будущем подготовить спорт­сменов высокого класса, а также послужит дополнительным импульсом в развитии туризма и спорта как в регионе, так и в целом в республике.

По словам известного правоведа, пловца на дальние дистанции Ержана Есимханова, еще совсем недавно марафонским плаванием в нашей стране занимались единицы. А сегодня данный вид спорта становится по-настоящему массовым, и этому можно только радоваться. Для Казахстана, не имеющего выхода к морю, проведение Oceanman – событие абсолютно уникальное.

Между тем в первый день состязаний на побережье Капшагая обрушился мощный ливень с градом, ураганным ветром были сорваны палатки, ограждения, баннеры. В связи с ухудшением погодных условий по рекомендации спасательных служб организаторы сократили дистанцию полного Oceanman.

Тем не менее соревнования прошли на высоком уровне, все вышедшие на старт атлеты благополучно финишировали. Победителем супермарафона на 10 км стал 20-летний алматинец Елдар Шекербек. К слову, в прошлом году студент КазНУ им. аль-Фараби дважды выигрывал полный Oceanman – на Капшагае, а также на острове Краби в Таиланде.

Чемпионом Half Oceanman на 5 км стал другой представитель алматинской школы плавания на открытой воде – неоднократный призер респуб­ликанских первенств, тренер Ришат Рачапов. Согласно сис­теме квалификации спортсмены, занявшие первые десять мест среди мужчин и женщин, автоматически проходят в финал Oceanman Worldwide Championship, который состоится в конце года. Масштабный спортивный праздник на Капшагае подарил как участникам, так и болельщикам море позитивных эмоций.

#турнир #Капшагай #Oceanman

Популярное

Все
В Восточном Казахстане для борьбы с загораниями в горной местности привлекли вертолеты с водосливными устройствами
В Кызылорде пресечена деятельность двух финансовых пирамид с многомиллионным ущербом гражданам
Вприкуску со Staphylococcus и Salmonella
От такого тепла мороз по коже
Где напиться чистой водицы?
Меняться к лучшему
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Рэкет по-соседски
Поставила «под ружье» саранча
Закон Республики Казахстан
Капшагай и море позитива
Бился как лев
Закон Республики Казахстан
В области Улытау с июля подорожали коммунальные услуги
Закон Республики Казахстан
Экологический туристический маршрут обновили при поддержке программы развития Организации объединенных наций (ПРООН)
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
Новые госуслуги включили в компетенцию Мининдустрии
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Общественник Захира Бегалиева ведет бесплатные онлайн-курсы для людей с инвалидностью и помогает им получить первые трудовые навыки
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Бился как лев
Поставила «под ружье» саранча
Меняться к лучшему
Нацбанк: ставка на осмотрительность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]