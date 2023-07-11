Капшагай и море позитива

Oceanman Open Water – это несколько стартов, проводимых ежегодно в разных точках мира и объединенных в один чемпионат. Впервые соревнование было устроено в 2015-м в Испании, а далее заплывы на открытой воде проходили в красивейших уголках планеты: в Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии. Таким образом, Oceanman похож на кругосветное путешествие, и второй год подряд его принимает казахская земля.

По данным организаторов, международный заплыв, впервые прошедший летом прошлого года на Капшагайском водохранилище, стал одним из ключевых событий отечественного плавательного сезона. Тогда участие в турнире приняли около 1 200 спортсменов из десяти государств. Нынче чис­ло участников увеличилось до 1 500, расширилась и география атлетов: побороться за медали на капшагайской воде прибыли представители 28 государств.

По оценкам экспертов, Oceanman – это своего рода аналог движения Ironman. Главная особенность чемпионата – его открытость, он объединяет тысячи людей, которые плывут бок о бок. Это профессиональные пловцы и любители, представители любых возрас­тов и профессий. По правилам турнира его участник может проплыть одну дистанцию либо выбрать несколько. К примеру, дети соревнуются на отрезке 800 м, спринтеры постарше выбирают 1,5 км. Есть еще заплыв на 5 км (Half Oceanman), а протяженность полного Oceanman составляет 10 км.

На церемонии открытия капшагайских заплывов участников первенства поздравил президент мировой серии Oceanman Фермин Эгидо. По его данным, в текущем году гонки состоялись в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Испании, Таиланде, Италии, Эквадоре, Панаме, Индонезии. Примечательно, что казахстанский этап состязаний стал самым массовым.

– Этот турнир делает всех нас счастливыми, я аплодирую спортсменам и организаторам! – отметил зарубежный гость. – Мы влюбились в удивительный и красивый Казахстан, в добрых и светлых казахстанцев! Проводите и впредь такие состязания, продвигайте свою страну на мировой арене.

В свою очередь аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что Oceanman Kazakhstan поможет в будущем подготовить спорт­сменов высокого класса, а также послужит дополнительным импульсом в развитии туризма и спорта как в регионе, так и в целом в республике.

По словам известного правоведа, пловца на дальние дистанции Ержана Есимханова, еще совсем недавно марафонским плаванием в нашей стране занимались единицы. А сегодня данный вид спорта становится по-настоящему массовым, и этому можно только радоваться. Для Казахстана, не имеющего выхода к морю, проведение Oceanman – событие абсолютно уникальное.

Между тем в первый день состязаний на побережье Капшагая обрушился мощный ливень с градом, ураганным ветром были сорваны палатки, ограждения, баннеры. В связи с ухудшением погодных условий по рекомендации спасательных служб организаторы сократили дистанцию полного Oceanman.

Тем не менее соревнования прошли на высоком уровне, все вышедшие на старт атлеты благополучно финишировали. Победителем супермарафона на 10 км стал 20-летний алматинец Елдар Шекербек. К слову, в прошлом году студент КазНУ им. аль-Фараби дважды выигрывал полный Oceanman – на Капшагае, а также на острове Краби в Таиланде.

Чемпионом Half Oceanman на 5 км стал другой представитель алматинской школы плавания на открытой воде – неоднократный призер респуб­ликанских первенств, тренер Ришат Рачапов. Согласно сис­теме квалификации спортсмены, занявшие первые десять мест среди мужчин и женщин, автоматически проходят в финал Oceanman Worldwide Championship, который состоится в конце года. Масштабный спортивный праздник на Капшагае подарил как участникам, так и болельщикам море позитивных эмоций.