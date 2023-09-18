Карабаев пригрозил штрафами подрядчикам по ремонту дороги из Алматы в Астану

Глава Минтранспорта проехал на машине по ремонтируемому отрезку дороги от села Курты до Астаны и провел совещание прямо на трассе.

Фото: пресс-служба Минтранспорта РК

Министр транспорта Марат Карабаев проверил ход реконструкции нескольких участков автодорог и напомнил подрядчикам об ответственности за нарушение сроков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Выехав из Алматы вместе с руководителем комитета транспорта Т. Абдуллиным и председателем правления АО «НК «Казавтожол» М. Касымбаевым, глава МТ РК ознакомился с ходом работ на участке «Курты - Бурылбайтал», который вызывает наибольшую критику общественности.

Сообщается, что Проект, начатый в 2017 году, реализуют компании Todini Construzioni Generali, СП «СинеМидасСтрой», «Синохайдро» и KLV InşaatAnonim Şirket, которая подключилась только в конце 2022 года, после расторжения контрактов с прежними подрядчиками 3-го и 4-го локальных участков. Протяженность составляет 228 км. Движение по новому асфальту открыто на 192 км, а до конца планируют пустить транспорт по всему отрезку дороги I-Б категории.

Далее министр ознакомился с ходом реконструкции участка «Балхаш - Бурылбайтал». Проект поделен на 6 локальных участков, общей протяженностью 288 км. Из них уже открыты для движения 179 км дороги I-б категории. Работы по проекту начались в 2019 году, но на сроки реализации повлияла аналогичная ситуация с подрядчиками локальных участков № 3 и № 4. Контракты с прежними подрядчиками были расторгнуты в 2019 и 2020 годах в связи с ненадлежащей работой и неисполнением условий по контракту.

​Также Марат Карабаев проинспектировал участок дороги «Караганда - Балхаш», где работы завершают CITIC Construction Co. и СП «СинеМидасСтрой». Движение открыто на 313 из 363 км 4-полосной дороги.

​Во время посещения объектов строительства Марат Карабаев провел совещания с подрядными организациями, которым было поручено качественно выполнить взятые на себя договорные обязательства.

​«Если у вас есть проекты, которые отстают от сроков, лучше скажите об этом сразу. И мы, и пользователи дорог должны знать правду. Однако это не значит, что на этом все и останется. Если вы дальше будете затягивать сроки, мы примем меры в рамках закона и даже наложим штрафы, как указано в договоре. Будьте готовы ко всему», – сказал Марат Карабаев в ходе одного из проведенных на дороге совещаний.