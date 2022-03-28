Серийного вора задержала полиция Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

Как стало известно, преступления имели место в Наурызбайском районе города: мужчина ночью перепрыгивал через заборы частных домов.

"Как правило, в частном секторе, во дворе собственного дома, хозяева автомашины на ключ не закрывают. Этим и воспользовался злоумышленник. Тщательно "обследовав" салон авто, забирал все, что представляло какую-нибудь ценность. Иногда заходил в дом, пока хозяева спали, и уносил ценные вещи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний гражданин О., уроженец Туркестанской области. По данному факту в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по ст. 188 ч.3 УК РК. Следователям предстоит выяснить обстоятельства дела и проверить задержанного на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. А тем временем подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – рассказал начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

Он отметил, что на данном этапе следствия удалось доказать причастность задержанного к мародерству, совершенному в период январских событий.

"Тогда он из супермаркета вывез несколько тележек с продуктами питания. Момент совершения и этого преступления зафиксирован камерами видеонаблюдения. Разоблаченный прямыми доказательствами подозреваемый вину свою признал и утверждает, что полностью раскаивается в содеянном", – добавил Дидар Аханов.





