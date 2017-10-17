​Карачаганак: 20 лет успешного партнерства

По столь торжественному поводу 13 октября в Уральске в здании Западно-Казахстанского областного казахского театра драмы прошло праздничное мероприя­тие с участием представителей республиканских и местных исполнительных органов, компаний-участниц Карачаганакского консорциума, ветеранов Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ), общественных деятелей и представителей СМИ.

Два десятилетия назад было подписано Окончательное соглашение о разделе продукции при освоении Карачаганака. Это основополагающий документ, регулирующий отношения между Казахстаном и международным консорциумом «Карачаганак Пет­ролиум Оперейтинг Б.В.». За эти годы проект обрел мировой уровень, став флагманом нефтегазовой отрасли республики, приносящим значительный доход в бюджет РК.

Обращаясь с приветственной речью к участникам мероприятия, аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов подчеркнул особую значимость Карачаганака для экономики региона и отметил заслуги компании-оператора КПО в грамотном управлении проектом.

На сегодня на долю Карачаганака приходится 49% всего газа и 16% всего жидкого углеводородного сырья, добываемого в республике. С момента подписания ОСРП в разработку месторождения было инвестировано свыше 22 млрд долларов, в то время как в бюджет республики поступило свыше 26 млрд долларов в виде налогов и прибыли от участия в проекте. С 1997 года усилиями КПО был проложен экспортный трубопровод протяженностью 635 км, модернизирована инфраструктура месторождения, введены в эксплуатацию новые объекты по подготовке и обратной закачке сырья, а также пробурено большое количество новых скважин.

В настоящее время показатели эксплуатационных затрат на Карачаганаке в пересчете на баррель нефтяного эквивалента являются одними из лучших не только в республике, но и в целом в мире. За прошедшие два десятилетия в эксплуатацию введены новые промышленные объекты, на которых применяются самые передовые технологии добычи и переработки углеводородного сырья, полностью соответствующие требованиям производственной безопасности, охраны окружаю­щей среды, а также здоровья сотрудников и жителей близлежащих населенных пунктов. За первое полугодие 2017 года КПО достигла высоких показателей в утилизации газа, составившей 99,95%. В целом с 1997 года КПО направила 342 млн долларов на реализацию природоохранных мероприятий.

В своем поздравительном обращении министр энергетики РК Канат Бозумбаев отметил приверженность компаний-парт­неров по Карачаганакскому проекту обязательствам, взятым перед Правительством РК, в том числе по передаче современных технологий, передового опыта и навыков казахстанской стороне, а также пожелал коллективу компании успехов в реализации предстоящих проектов расширения Карачаганака.

КПО является крупнейшим работодателем в Западно-Казах­станской области. Сотрудников компании отличают высокий профессионализм и добросовестное отношение к работе. С момента подписания ОСРП компании-парт­неры по КПО инвестировали свыше 200 млн долларов в подготовку и повышение квалификации местных кадров Карачаганака.

За прошедшие 20 лет были проложены сотни километров новых дорог, построены десятки новых школ, больниц, объектов культуры и спорта. Ко многим населенным пунктам были подведены газ и вода, что создало новые возможности для предпринимательской деятельности в ЗКО. На сегодня КПО инвестировала около 318 млн долларов в развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области.

Выступая перед участниками торжественной встречи, генеральный директор КПО Ренато Мароли отметил: «Двадцатилетний юбилей подписания ОСРП является знаменательной датой как для КПО, так и для всей неф­тегазовой отрасли Республики Казахстан. Работая в тесном сотрудничестве с акиматом Западно-Казахстанской области и полномочным органом ТОО «PSA», КПО успешно внедряет самые современные технологии, позволяющие добиться существенного роста добычи и, соответственно, дополнительных поступлений в бюджет государства».

Являясь ответственным оператором, КПО тесно сотрудничает с местными подрядчиками, закупая у них товары и услуги, что служит примером осуществления производственной деятельности на принципах устойчивого развития. Увеличение местного содержания – это еще одно направление, в котором компании удалось радикально изменить ситуацию в лучшую сторону. И результаты, достигнутые на сегодня, поистине впечатляют. За первое полугодие 2017 года доля местного содержания в товарах, работах и услугах на Карачаганаке превысила 51%. В целом с момента подписания ОСРП в 1997 году доля местного содержания в закупках КПО достигла 6,23 млрд долларов.

Касаясь будущих проектов КПО, Ренато Мароли отметил: «Впереди – дальнейшие планы по освоению Карачаганакского месторож­дения. Новые проекты помогут привлечь дополнительные инвес­тиции и создать новые рабочие места. При этом казахстанские специалисты, как и прежде, сыграют ведущую роль в предстоящей работе. Применение передовых технологий в производстве позволит удерживать объемы добычи и экспорта жидких углеводородов на стабильно высоком уровне, что, в свою очередь, положительно скажется на поступлениях от Карачаганакского проекта. Эта дополнительная прибыль позволит приумножить экономический эффект для Республики Казахстан и компаний-партнеров».

«Прошедшие 20 лет были сложными, но вместе с тем и чрезвычайно насыщенными. Коллектив КПО по праву гордится своими успехами и полон решимости выполнить все свои обязательства перед республикой. Мы вместе будем стремиться к новым высотам на благо народа Казахстана и компаний-партнеров по Карачаганакскому проекту», – добавил Ренато Мароли.