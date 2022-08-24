Карачаганак: 25 лет успешного партнерства

Нынешний год для Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения связан с важным юбилеем – 25-летием со дня подписания Окончательного соглашения по разделу продукции (ОСРП).

Фарид Юмашев

Сегодня Карачаганак ассоциируется в первую очередь с огромными инвестициями, рекордным уровнем добычи углеводородного сырья, инновационными технологиями, тысячами рабочих мест и социальной ответственностью на уровне мировых стандартов.

Весомый вклад в социальное развитие Приуралья международный консорциум «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО), разрабатывающий месторождение, вносит с 1998 года. С тех пор биография края неразрывно связана со строительством различных социально-инфраструктурных объектов, возводимых на средства КПО.

Социальные обязательства выполняются последовательно и неуклонно. Ежегодно на их реализацию выделяется 20 млн долларов.

В областном центре и сельской глубинке за четверть века построены и отремонтированы школы, детские сады, дома культуры, учреждения здравоохранения и спорта, проложены дороги и инженерные коммуникации. Что немаловажно, в социальном строительстве задействованы только казахстанские строительные компании, созданы тысячи новых рабочих мест.

И масштабные, и менее затратные, но столь же востребованные проекты нацелены на повышение качества жизни западноказахстанцев. К таковым можно отнести строительство нового здания международного аэропорта им. Маншук Маметовой в областном центре. Теперь это современный терминал со всеми удобствами для пассажиров.

Центром культурной жизни Уральска стал дворец культуры «Атамекен». По оснащенности он не уступает аналогичным объектам мирового уровня. Сейчас на стадии реализации также находятся социальные проекты, имеющие большое значение для жителей области.

Социальным объектам в сфере образования всегда уделяется первостепенное внимание. В этом году намечено начать строительство малокомплектных школ в 15 селах, многие из которых можно назвать удаленными. Современные условия для учебы будут созданы теперь и в глубинке. Школы эти рассчитаны на 108 и 60 мест.

Объекты КПО всегда сдаются «под ключ». В школах предусмотрено оснащение мебелью, в старших классах – интерактивными досками, компьютерами и принтерами. На территории школ будут построены физкультурно-оздоровительные и игровые площадки, обустроены зоны отдыха.

Нельзя не упомянуть и о том, что в прошлом году компания КПО была впервые удостоена Гран-при Республиканского конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз-2021». Это не единственная почетная награда «Парыз», завоеванная консорциумом. В 2008-м и 2009 годах компании была вручена награда за осуществление социальных проектов. В 2010 году КПО получила «Золотой Парыз» в номинации «Лучший социальный проект», а в 2013-м – удостоена награды «Серебряный Парыз» за строительство школы на 1 200 мест в Уральске.

На Карачаганаке была разработана и последовательно осуществляется программа обучения казахстанского персонала. За 25 лет в повышение квалификации местных кадров вложено более 200 млн долларов.

Город Аксай является административным центром Бурлинского района, на территории которого находится месторождение Карачаганак. Поэтому в районе также реализуются различные социальные проекты. В 2020–2021 годах с разделением на несколько этапов компания произвела реконструкцию и модернизацию центральной районной больницы. Теперь в ней размещен современный аппарат компьютерной томографии, осуществлена поставка более 20 наименований медицинского оборудования. Следующий этап – закуп реанимобиля с системой UPS и приобретение современного медицинского оборудования, предназначенного как для взрослых пациентов, так и для новорожденных.

Здоровье и развитие спорта, как известно, неразделимы. Жители Уральска всегда будут гордиться такими масштабными объектами, как Казахский драматический театр, Ледовый дворец, плавательный бассейн, крытый теннисный корт, Дом торжеств, Дворец культуры и многими другими. Их строительство также профинансировано КПО.

Сейчас в регионе поставлена задача завершить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов на селе и тем самым создать условия для занятий спортом и укрепления здоровья во всех районах области. В этом году с участием компании будет продолжено строительство ФОКов в селах Чапаево, Казталовка и Таскала. Эти проекты реализуются в рамках поручения Президента страны по развитию массового спорта и физической культуры, увеличению и эффективному использованию спортивных объектов.

По плану в каждом ФОКе предусмотрен зал для игровых видов спорта с электронным табло, тренажерный зал и зал для единоборств, класс для настольных игр, медицинский кабинет, кабинеты для тренеров и персонала, раздевалки с душевыми. Трибуны рассчитаны на 320 зрителей. Это действительно современные комплексы, оснащенные оборудованием, соответствующим международным стандартам.

Еще один ФОК на 160 мест планируется построить в Акжаикском районе. Следует учитывать, что услугами данных комплексов будут пользоваться не только жители тех населенных пунктов, где они расположены, но и ближайших сел.

КПО не остается в стороне и от решения такой важной проблемы, как повышение качества автодорог. По заказу компании строятся дороги и мостовые переходы. В этом году начнется капитальный ремонт улицы Шолохова в Уральске. На ней будет заменено асфальтовое покрытие на проезжей части, тротуарах и боковых съездах. Кроме того, будут установлены средства регулирования движения, уличное освещение и павильоны на автобусных остановках.

В областном центре постоянно ведется жилищное строительство. КПО также не остается в стороне от этой большой работы. В этом году планируется строительство девятиэтажного жилого дома на 180 квартир по крупнопанельной схеме в северо-восточной части Уральска.

Также КПО является заказчиком вертикальной планировки и благоустройства в микрорайонах быстро растущего пригорода Уральска – поселка Зачаганск. Здесь также запланирована комплексная работа по прокладке тротуаров и подъездных путей, установке освещения, устройству водоотведения талых и дождевых вод, строительству современных детских площадок и озеленению. То есть созданию всех условий для комфортного проживания.

Есть еще один социальный проект КПО, который имеет особое значение. Причем не только для жителей региона, но и для всей страны. Это строительство визит-центра «Хан Ордасы» в Бокейординском районе, где расположен культурно-этнографический музей-заповедник, рассказывающий об истории Бокеевской Орды.

В рамках государственной программы музей внесен в региональную карту развития турис­тической отрасли. В здании визит-центра разместятся экс­курсионный и научный отделы, зал заседаний, архив и библиотека. То есть здесь начнется работа на новом, более высоком уровне.

А всего за время действия ОСРП КПО инвестировано в социальные проекты более 456 млн долларов.

У партнеров по Карачаганакскому проекту масштабные планы, расписанные на годы вперед. А это значит, что проект уверенно смотрит в будущее. Подписанное четверть века назад Окончательное соглашение о разделе продукции Карачаганака заложило прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества, ставшего залогом успешного освоения месторождения во благо будущих поколений казахстанцев.