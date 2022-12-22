Карагандинец выманивал деньги, выдавая себя за работника акимата

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Аферист, выдавая себя за работника акимата, "решал" проблемы с жильем в Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Михайловский отдел полиции УП Караганды поступило заявление от 31-летнего жителя города. Выяснилось, что мужчине требовалась квартира, и он изучал все возможные варианты получения жилья. Узнав, что есть некий человек, который может "решить" эту проблему, связался с ним.

Представившись работником акимата, незнакомец убедил в своих возможностях, пообещав помощь в получении квартиры, причем в ускоренном порядке. При этом намекнул, что его услуги не бесплатные. Оказалось, что посреднику необходимо было заплатить 2,3 млн тенге. Мужчина передал ему нужную сумму.

Получив деньги, посредник перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину, который дал признательные показания.

В ходе досудебного расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество" полицейские установили причастность подозреваемого к еще одному аналогичному преступлению. В данном случае под предлогом получения жилья злоумышленник выманил у 32-летнего потерпевшего 1,1 млн тенге.