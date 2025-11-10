Карагандинские археологи нашли нетронутое погребение сакского воина

История
143
Дана Аменова
специальный корреспондент

Погребение датируется VII–VI веками до нашей эры

Фото: Қайныш Бұхарбай

В Карагандинской области археологи обнаружили нетронутое погребение сакского воина. На глубине чуть больше метра исследователи нашли скелет мужчины, в правой руке которого был бронзовый меч — акинак. Рядом лежали наконечники стрел и золотая серьга, сообщает Kazpravda.kz 

По информации областного акимата, находка была обнаружена этим летом археологами Карагандинского областного историко-краеведческого музея во время раскопок могильника Карабие в Актогайском районе. Курган №1 оказался полностью нетронутым, что является большой редкостью для сакских памятников.

«После снятия плит перекрытия мы увидели скелет в полном анатомическом порядке. В правой ладони у него был акинак. Подобных находок у нас не было уже много лет», — рассказал заведующий отделом общей истории, археологии и этнографии музея Даурен Жусупов.

Погребение датируется VII–VI веками до нашей эры и, по мнению учёных, принадлежало представителю воинской элиты. Особый интерес вызывает цельнолитой двулезвийный бронзовый акинак длиной около 30 сантиметров. Оружие украшено фигурами степных хищных птиц.

«Такой формы и оформления акинака в Казахстане больше пока не найдено. Этот предмет отражает высокий уровень металлургии и художественного вкуса сакской эпохи», — отметил археолог, кандидат исторических наук Арман Бейсенов.

Рядом с мечом археологи нашли пять металлических наконечников стрел и золотую серьгу — украшение, подчёркивающее высокий статус воина. По стилю находки перекликаются с артефактами, которые были найдены с Золотым человеком из могильника Талды-2.

Все предметы будут переданы в фонды областного музея. Учёные готовятся провести металлографический, радиоуглеродный и антропологический анализы, чтобы раскрыть тайны этого древнего захоронения. Итоги исследований обещают представить зимой следующего года.

Археологические работы велись при поддержке акимата и Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области.

#погребение #воин #археологи #саки

Популярное

Все
Пловец Адильбек Мусин стал победителем Игр исламской солидарности
Арабские страны отвергли план США по Газе
Сотни авиарейсов отменили в США из-за шатдауна
Мухтархан Дильдабеков: Поддержка Касым-Жомарта Токаева - мощный стимул для боксеров
ERG развивает Национальную систему квалификаций
Карагандинские археологи нашли нетронутое погребение сакского воина
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Работников цифровизации и информационных технологий чествуют Казахстане
В Казахстане прошёл первый международный конкурс профмастерства в ГМК
Лисы атакуют жителей Костанайской области
Арсенал незаконного оружия обнаружен и изъят в регионах РК
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
В Зайсанском районе построят водохранилище
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Документы об истории Казахстана по крупицам собрали из разн…
Пять миллионов жертв холокоста идентифицировали с помощью ИИ
Уникальные манускрипты представили в столице
Подвиг Алии бессмертен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]