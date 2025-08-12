Фото: пресс-служба театра

С 21 по 24 августа на сцене «Астана Опера» выступит с гастролями творческий коллектив Карагандинского академического театра музыкальной комедии, сообщает Kazpravda.kz

Яркие оперетты, мюзиклы и гала-концерт для взрослой аудитории, а также увлекательные музыкальные сказки и феерии для юных театралов станут знаменательным событием в культурной жизни столицы летнего периода.

Как отметили в администрации столичного театра, это уже пятые гастроли карагандинской труппы на сцене «Астана Опера». Летние выступления Карагандинского академического театра музыкальной комедии в Астане стали доброй традицией, а артисты «Астана Опера», в свою очередь, также не раз с большим успехом выступали с гастролями перед карагандинской публикой. Тем самым, подобная коллаборация служит укреплению культурных связей между творческими коллективами и городами.

Карагандинская труппа во главе с директором театра заслуженным деятелем Казахстана Амантаем Ибраевым с большим трепетом готовится к выступлению в столице и, как всегда, команда выбрала наиболее зрелищные и увлекательные спектакли из текущего репертуара.

Так, вечером 21 августа гастрольную программу откроет гала-концерт артистов оперетты, объединившая лучшие номера из самых известных и любимых публикой постановок коллектива.

Жителей и гостей столицы порадуют арии, дуэты и ансамбли из оперетт, мюзиклов и музыкальных комедий в исполнении солистов в сопровождении симфонического оркестра театра и танцевальные номера, представленные артистами балетной труппы.

На следующий вечер сцену Большого зала украсит популярная оперетта «Цыганский барон» Иоганна Штрауса. 22 августа зрителей перенесут в Венгрию ХVIII века, где возвратившийся из странствий на родину барон Шандор Баринкай влюбляется в прекрасную цыганскую девушку Саффи, которая оказывается богатой наследницей знатного рода. Вальсы, польки, чардаш, цыганские и венгерские мелодии передадут гордость, смелость и свободолюбие героев.

А вечером 23 августа пройдет одна из самых известных оперетт Имре Кальмана «Баядера», уже знакомая столичным театралам по самым первым гастролям коллектива летом 2019 года. Те, кто не сумел побывать на спектакле 6 лет назад, и те, кто с удовольствием пересмотрит любимую постановку еще раз, получат большое наслаждение от венгерских ритмов Кальмана с элементами джаза, ритмикой вальса-бостона, шимми и другими танцами американского происхождения.

24 августа настоящей изюминкой гастрольной программы станет динамичный и смешной мюзикл «В джазе только девушки» Дж. Стайна, написанный по рассказу Р. Феррейна «Некоторые любят погорячее». Сюжет повествует о двух джазовых музыкантах из Чикаго 1929 года, саксофонисте Джо и контрабасисте Джерри. Спасаясь от мафии, герои устраиваются работать в джазовый оркестр, который оказывается исключительно женским коллективом.

Новоиспеченные женщины-музыканты Джозефина и Дафна попадают в водоворот событий, где их ждут изящное озорство, легкий флирт, динамичные танцы, масса пикантных ситуаций и почти гангстерские разборки.

Не оставят без внимания и юных любителей искусства. В дни школьных каникул ребят ждут хорошо знакомые персонажи детских музыкальных сказок и феерий.

Так, на дневном показе 22 августа пройдет «Кот в сапогах» И. Полякова, 23 августа – «Волшебный цветок» О. Клюева, а 24 августа в «Золотом ключике» на столичной сцене оживет знаменитая деревянная кукла.

Напомним, что Карагандинский академический театр музыкальной комедии (КАТМК) – это единственный в стране театр такой жанровой направленности. Основанный в 1973 году, театр бережно хранит традиции оперетты, музыкальной комедии и имеет богатую историю.

В его репертуаре представлено порядка 300 постановок, а география гастролей труппы насчитывает более 200 городов Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Театр стремится к использованию инновационных подходов в новых спектаклях, активно сотрудничает с известными режиссерами, дирижерами, хореографами и художниками, приглашает артистов из разных стран для участия в совместных проектах. КАТМК ведет плодотворное сотрудничество с отечественными и зарубежными театральными коллективами, включая «Астана Опера».