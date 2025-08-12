Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану

Театр,Столица
254
Дана Аменова
специальный корреспондент

Театр «Астана Опера» принимает артистов из Караганды

Фото: пресс-служба театра

С 21 по 24 августа на сцене «Астана Опера» выступит с гастролями творческий коллектив Карагандинского академического театра музыкальной комедии, сообщает Kazpravda.kz

Яркие оперетты, мюзиклы и гала-концерт для взрослой аудитории, а также увлекательные музыкальные сказки и феерии для юных театралов станут знаменательным событием в культурной жизни столицы летнего периода. 

Как отметили в администрации столичного театра, это уже пятые гастроли карагандинской труппы на сцене «Астана Опера». Летние выступления Карагандинского академического театра музыкальной комедии в Астане стали доброй традицией, а артисты «Астана Опера», в свою очередь, также не раз с большим успехом выступали с гастролями перед карагандинской публикой. Тем самым, подобная коллаборация служит укреплению культурных связей между творческими коллективами и городами. 

Карагандинская труппа во главе с директором театра заслуженным деятелем Казахстана Амантаем Ибраевым с большим трепетом готовится к выступлению в столице и, как всегда, команда выбрала наиболее зрелищные и увлекательные спектакли из текущего репертуара. 

Так, вечером 21 августа гастрольную программу откроет гала-концерт артистов оперетты, объединившая лучшие номера из самых известных и любимых публикой постановок коллектива.

Жителей и гостей столицы порадуют арии, дуэты и ансамбли из оперетт, мюзиклов и музыкальных комедий в исполнении солистов в сопровождении симфонического оркестра театра и танцевальные номера, представленные артистами балетной труппы.

На следующий вечер сцену Большого зала украсит популярная оперетта «Цыганский барон» Иоганна Штрауса. 22 августа зрителей перенесут в Венгрию ХVIII века, где возвратившийся из странствий на родину барон Шандор Баринкай влюбляется в прекрасную цыганскую девушку Саффи, которая оказывается богатой наследницей знатного рода. Вальсы, польки, чардаш, цыганские и венгерские мелодии передадут гордость, смелость и свободолюбие героев. 

А вечером 23 августа пройдет одна из самых известных оперетт Имре Кальмана «Баядера», уже знакомая столичным театралам по самым первым гастролям коллектива летом 2019 года. Те, кто не сумел побывать на спектакле 6 лет назад, и те, кто с удовольствием пересмотрит любимую постановку еще раз, получат большое наслаждение от венгерских ритмов Кальмана с элементами джаза, ритмикой вальса-бостона, шимми и другими танцами американского происхождения.

24 августа настоящей изюминкой гастрольной программы станет динамичный и смешной мюзикл «В джазе только девушки» Дж. Стайна, написанный по рассказу Р. Феррейна «Некоторые любят погорячее». Сюжет повествует о двух джазовых музыкантах из Чикаго 1929 года, саксофонисте Джо и контрабасисте Джерри. Спасаясь от мафии, герои устраиваются работать в джазовый оркестр, который оказывается исключительно женским коллективом.

Новоиспеченные женщины-музыканты Джозефина и Дафна попадают в водоворот событий, где их ждут изящное озорство, легкий флирт, динамичные танцы, масса пикантных ситуаций и почти гангстерские разборки. 

Не оставят без внимания и юных любителей искусства. В дни школьных каникул ребят ждут хорошо знакомые персонажи детских музыкальных сказок и феерий.

Так, на дневном показе 22 августа пройдет «Кот в сапогах» И. Полякова, 23 августа – «Волшебный цветок» О. Клюева, а 24 августа в «Золотом ключике» на столичной сцене оживет знаменитая деревянная кукла. 

Напомним, что Карагандинский академический театр музыкальной комедии (КАТМК) – это единственный в стране театр такой жанровой направленности. Основанный в 1973 году, театр бережно хранит традиции оперетты, музыкальной комедии и имеет богатую историю.

В его репертуаре представлено порядка 300 постановок, а география гастролей труппы насчитывает более 200 городов Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Театр стремится к использованию инновационных подходов в новых спектаклях, активно сотрудничает с известными режиссерами, дирижерами, хореографами и художниками, приглашает артистов из разных стран для участия в совместных проектах. КАТМК ведет плодотворное сотрудничество с отечественными и зарубежными театральными коллективами, включая «Астана Опера». 

#Караганда #театр #гастроли #Астана Опера

Популярное

Все
Определены 100 популярных казахстанских книг
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Мертвые души и трудоустройство
И цвет окрашивает слово...
Подготовят специалистов-атомщиков
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Путевки в Японию
Наставник «Актобе» покинул пост
Наследие Абая – духовный ориентир созидательной нации
От берега до берега – с верой в себя
Предпринимательство показывает положительную динамику
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 6,3%
В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма
Уровень комфорта повышается
Личность мирового значения
Рекордное число мужчин вышло в декрет в Южной Корее
В аэропорту Шереметьево зазвучала песня Абая
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Региональные инициативы ради общего будущего
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Токаев посетил выставочные павильоны в Авазе
20 млрд тенге вывела из тени оцифровка выдачи сертификатов в РК
Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство
Новые возможности цифровой эпохи
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на вс…
Первый в ЦА социальный инновационный хаб открыли в столице
Первый в Центральной Азии Социальный инновационный хаб откр…
В Астане провели 19-е заседание Межправкомиссии Таджикистан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]