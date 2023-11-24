Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде

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Более 86 млн тенге выманил аферист у жителей Караганды и проиграл их, делая ставки в букмекерской конторе. Об этом сообщил областной департамент полиции, передает Kazpravda.kz.

В ДП Карагандинской области поступило заявление от жительницы областного центра. По словам предпринимательницы, она узнала о выгодном тендере по закупке компьютерного оборудования. Информацию об этом растиражировал некий гражданин, представившийся индивидуальным предпринимателем. Он сделал ей заманчивое предложение и гарантировал большую прибыль. Аферист просил перечислить деньги на его банковский счет. Мужчина вел себя уверенно, подозрений не вызывал, и заявительница перевела ему 41 млн 500 тыс. тенге. Через некоторое время мошенник перестал выходить на связь, прервав все контакты. Обманутая женщина обратилась в полицию.

«Полицейские установили личность афериста. Им оказался 23-летний юрист одной из организаций Караганды. Он полностью признал свою вину, пояснив, что ввел потерпевшую в заблуждение. Деньги, полученные преступным способом, подозреваемый потратил, делая ставки в букмекерской конторе», – рассказал начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов.

В ходе досудебного расследования по статье 190 УК РК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» полицейские установили причастность подозреваемого к 12-ти аналогичным фактам. Общая сумма ущерба составила 86 млн 400 тыс. тенге, отметили в полиции.