Карагандинца столкнули с эскалатора: пострадавший рассказал об инциденте

Социальные сети облетело видео из торгово-развлекательного центра в городе Караганде. Мужчина подошел сзади к посетителю, который как раз начал спускаться по эскалатору, и столкнул его вниз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda .

Скриншот с видео instagram.com/ekaraganda.kz/

11 апреля 25-летний карагандинец заехал в ТРЦ City Mall, чтобы подстричься. Зашел перед посещением парикмахерской в туалет. Там, по словам парня, в одной из кабинок двое мужчин выясняли отношения. Сначала просто разговаривали, потом, судя по звукам, начали драться.

Парень в чужой конфликт не вмешивался. Уже на выходе из туалета увидел, как один из мужчин выбежал из кабинки и начал его преследовать.

«За мной выбежал этот мужчина. Я остановился около Adidas-центра. Она начал на меня нападать, и у нас завязалась драка. Я смог сбить его с ног и повалить на пол. После этот парень сказал, что с кем-то меня перепутал. Я его отпустил, и мы разошлись в разные стороны. Я начал спускаться по эскалатору. А этот парень подбежал сзади и столкнул меня вниз. К счастью, я успел среагировать, побежал по эскалатору и уже потом упал лицом на пол», – вспоминает пострадавший.

После сильного удара об пол головой он потерял сознание. Сотрясения головного мозга у него нет, но порвана губа и повреждены несколько зубов. Врачи наложили ему несколько швов. Кроме того, он получил ушибы.

«Губа зажила еще не полностью. Немного болела нижняя челюсть и поломаны зубы. Придется идти к стоматологу. И синяки по телу остались потому, что я упал с высоты и ударился о кафель, – рассказывает мужчина. – Сначала я, конечно, был в шоке, но сейчас отпустил ситуацию, все нормально уже. Этого мужчину задержали. Сейчас он лежит на 32-м квартале.

Идет следствие. Заявление я написал, а там уже все будет по закону. В полиции мне сказали, что он с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Самое главное, что все обошлось. Я жив, здоров и уже иду на поправку. Этого человека я не знаю, никогда его не видел. Как говорится, оказался не в то время, не в том месте».

Напомним, агрессивный 31-летний мужчина был задержан. Он находится в психоневрологическом диспансере. Проводится уголовное расследование по статье «Хулиганство».