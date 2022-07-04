Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области

Задним числом

Все будет зависеть от результатов исследований, которые ждут со дня на день местные ветеринары из лаборатории Нур-Султана. Там изучают патологический и биоматериалы, которые были отобраны от павших кур.

Гибель домашней птицы впервые официально зафиксирована в нескольких селах Карабалыкского района в мае этого года, хотя жители говорят, что падеж начался в апреле. Затем эпидемия распространилась на соседний Федоровский район. При этом точную цифру павших от неизвестной болезни кур ветеринарные врачи не озвучивают. Как и причину гибели несушек. Впрочем, изначально был вариант отравления протравленными инсектицидами кормами, но впоследствии эта версия на лабораторном уровне не подтвердилась. Теперь ветврачи подозревают, что у птицы была болезнь Ньюкасла.

– В мае, когда начался мор птицы, шли посевные работы, жители сел использовали корма. Мы отобрали их образцы и патматериал, но анализы оказались отрицательными. Как не подтвердилась и версия с пастереллезом птиц. Тогда обратили внимание, что некоторые признаки указывают на болезнь Ньюкасла. Мы снова собрали материал и вновь отправили на исследования в столичную лабораторию. Если этот диагноз подтвердится, то, согласно ветеринарно-санитарным правилам, на населенные пункты, где был зафиксирован падеж кур, будет наложен карантин. Результаты мы ожидаем в течение недели, – сказал руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Ахат Шектыбаев.

При этом он отметил, что все необходимые профилактические мероприятия в пострадавших селах уже проведены, в том числе и вакцинация оставшегося поголовья. Вот только не уточнил, от какого именно заболевания иммунизировали птицу. Ведь за три месяца причину массового мора кур так и не установили.

Впрочем, проведенная работа дала свой результат. По заверению ветврачей эпизоотическая ситуация в Карабалыкском и Федоровском районах стабилизировалась. Сообщений от жителей сел о гибели птицы не поступало уже в течение трех недель.