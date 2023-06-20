«Карасай» с обогревом

Уже скоро домашний стадион футбольной команды «Кызылжар» будет оснащен обогревом, автополивом, электронным таб­ло, новым освещением и звуковым оборудованием. Все это делается для того, чтобы здесь можно было проводить международные футбольные матчи.

Договор с подрядной организацией ТОО «Казеврострой» потянул на 1,3 млрд тенге.

В Петропавловск приехал Джани Фарбоски, представитель итальянской компании, которая считается лидером в Европе по обустройству футбольных полей и ландшафтных объектов.

– Мы поставляем комплектующие для системы полива, – объяс­няет он. – Наша задача – проверить комплектацию деталей, а также оказать техническую поддержку коллегам, чтобы они смогли по нашим рекомендациям выполнить работы качественно. После реконструкции футбольное поле будет соответствовать международным стандартам.

Руководитель проекта ТОО «Казеврострой» Асет Мендыбаев отметил, что компания тщательно отбирала поставщиков.

– Все подготовительные работы выполнены, – отметил он. – Сейчас занимаемся устройством поля. Будем делать поливочный водопровод, монтировать систему отопления. Ставим мачты под новые прожекторы высотой 40 метров. Все материалы из Германии и Италии. На объекте трудятся 20 человек. Мы уже сняли старое покрытие, уплотнили грунт, выкопали траншеи под инженерные сети, вбили сваи, скоро начнем делать фундамент. В итоге появится поле с обогревом и новым итальянским покрытием, будет действовать система стока и полива.