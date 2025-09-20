Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана

Громадная вереница верблюдов породы «Ойсылкара» растянулась в степи близ села Акши Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Юрия Беккера и акимата Алматинской области

По оценкам экспертов, это самый большой верблюжий караван в мире. Он прошел дистанцию длиной 1 км вдоль автотрассы Алматы – Астана. Шествие устроено с целью занесения данного достижения в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого в нашу страну прибыли официальные представители справочника Guinness World Records.

Как отметил организатор мероприятия, руководитель животноводческого хозяйства «Даулет-Бекет» Сыдык Даулетов, инициатива демонстрирует богатство традиций казахского народа, широкий потенциал отечественного верблюдоводства и в целом аграрного сектора. Караван организован также в рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства. Главная задача – повышение статуса человека труда.

На ферме «Даулет-Бекет» трудятся более 200 человек, поголовье верблюдов достигает 5 тысяч. В селе Акши действует завод, где выпускают шубат и сухое верблюжье молоко. Продукция поставляется не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Поблагодарив организаторов за высокий уровень мероприятия, официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард Стэннинг выразил восхищение впервые увиденным им красивым шествием «кораблей пустыни». В ближайшее время видеоматериалы о караване верблюдов будут представлены на суд специальной комиссии в Лондоне, которая примет решение по занесению уникального явления во всемирную книгу рекордов.

Шествие завершилось красочным концертом звезд отечественной эстрады.

