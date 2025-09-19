Также он отметил значимость дальнейшего продвижения национальных номинаций Казахстана, таких как «Ою-Өрнек» и «Қармақшы жырау»

Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с генеральным директором Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мохаммедом Аль-Маликом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе беседы были рассмотрены ключевые направления сотрудничества Казахстана с ИСЕСКО в сферах образования, науки и культуры.

Ерлан Карин выразил благодарность организации за включение традиционной игры тоғызқұмалақ в Список наследия исламского мира и отметил значимость дальнейшего продвижения национальных номинаций Казахстана, таких как «Ою-Өрнек» и «Қармақшы жырау».

В свою очередь Салим Аль-Малик высоко оценил инициативы Казахстана, подчеркнув, что страна является надежным партнером ИСЕСКО, открытым к новым идеям, способствующим укреплению взаимодействия.

По итогам встречи собеседники подтвердили приверженность развитию сотрудничества, направленного на укрепление взаимопонимания.