Карл у Шынар

Новый король Великобритании – новость даже для наших широт. Долгожитель Елизавета II была символом стабильности. А стабильность, в свою очередь, привела к тому, что 70 лет никто не вспоминал о традициях, связанных с восхождением на трон нового монарха.

Например, впервые за 70 лет изменился гимн Великобритании. Появившаяся строчка «Боже, храни короля» в тексте – пример того, что даже гимн 1745 года может меняться. Благо, Лондон так и остался Лондоном.

А вот с именем нового монарха оказалось сложнее. Принц Чарльз довольно неожиданно стал Карлом III. Причем не только в русскоязычных источниках. Хотя эта норма характерна для русского языка. По традиции, написание имен западно-европейских монархов, сформированных на основе латыни, произносятся согласно правилам латинского языка. Имя Карл германского происхождения, которое на латинском языке звучало как Carolus, а в Англии произносилось «Чарльз». Поэтому Чарльз имени не менял, и ничего общего с традицией понтификов брать новое тронное имя здесь нет. Хотя ходили разговоры, что новый король Великобритании будет править под своим четвертым именем – Георг, так как имя Карл для английских королей не самое счастливое.

Акорда приводит текст официального поздравления, используя имя Чарльз во всех трех языковых версиях. Разобравшись, казахстанские СМИ (но не все) стали использовать имя Чарльз. Даже русскоязычные, добавив монарха в один ряд исключений из правил к Шынар и Шымкенту.

К местным новостям. Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в Трудовой кодекс. В проекте – четырехдневная рабочая неделя. В данный момент нет речи о том, что это обязательная норма. Скорее – возможность, которой можно и не воспользоваться. Или, например, чередовать пятидневные недели с четырехдневными. Однако в Исландии попробовали и результат назвали ошеломляюще успешным. Как это работает. Гарантированный выходной – воскресенье. Два других дня отдыха могут быть любыми. При этом количество рабочих часов в неделе остается прежним – 40. Чтобы работать четыре дня в неделю, нужно трудиться 10 часов в день вместо восьми. И, да, на чиновников эта норма не распространяется.

Вероятно, такой формат вообще много на кого может не распространиться, потому что встретить в живой природе людей, которые ровно в 18.00 выключают компьютер и покидают рабочее место – довольно сложно.

Сейчас в принципе многое сложно. Даже если в документах написано, что должно быть иначе. Взять, например, школу в городе Косшы, где 1 сентября укомплектовали 26 первых классов и знаменитый 1 «Ы» в том числе. Родители скандалят – дети возвращаются домой в 10 вечера. В поселении, недавно получившем статус города, проживают 70 000 человек. В обычной школе конкурс – как в престижном колледже. Четыре человека на одно место. При том что на этом самом одном месте все четверо и учатся. При емкости 1 200 мест в школе обучаются 4 700 детей. В столице в таких случаях долгое время радостно сообщали, что темпы прироста населения перевыполняют показатели, заложенные в генеральный план развития. В Косшы – городе-спутнике столицы – такому приросту не рады. А дома продолжают строиться. Школы, впрочем, тоже, но гораздо медленнее.

Казалось бы, очевидные вещи: строятся дома, значит, рядом должны быть школы, поликлиники, спортивные объекты. Но что говорить о школах, если даже с сахаром не получается разобраться. При потребности 550 тыс. тонн сахара ежегодно страна производит около 10% этого объема. Президент страны на встрече с бизнесменами констатирует: «30 лет, к сожалению, не можем обеспечить себя базовыми материалами: битумом, трубами, стеклом и другими стройматериалами».