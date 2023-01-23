Kaspi Касса – бесплатный сервис для казахстанских предпринимателей

Цифровизация
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Комитет государственных доходов и Kaspi.kz в рамках взаимодействия налоговых органов с банками второго уровня реализуют пилотный проект для казахстанского бизнеса. Этот проект позволяет предпринимателям бесплатно получить кассу и платежный PoS терминал в рамках одного устройства. 

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:

«Совместно с Министерством финансов и Комитетом государственных доходов мы смогли создать новый уникальный сервис Kaspi Касса, у которого три простых преимущества. Во-первых, Kaspi Касса – полностью бесплатный сервис. Во-вторых, сервис можно быстро подключить онлайн всего за 1 минуту прямо в приложении Kaspi Pay. В-третьих, все чеки формируются автоматически при любом способе оплаты. В прошлом году мы провели пилот и получили много восторженных отзывов от наших любимых клиентов. В этом году мы продолжаем масштабирование пилота Kaspi Касса. Еще раз спасибо коллегам из Министерства финансов и Комитета государственных доходов за совместную работу. Уверен, что с помощью этого проекта, мы вместе сможем облегчить и улучшить условия ведения бизнеса для казахстанских предпринимателей, особенно компаний малого и среднего бизнеса.»

Азамат Панбаев, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК

«Комитет госдоходов проработал вопрос альтернативного варианта передачи фискальных данных на бесплатной основе. Как итог запущен Пилотный проект для апробации данного механизма с банками второго уровня, направленный на сокращение расходов предпринимателей и упрощение выдачи фискального чека. Ранее ИП отдельно платил за кассовое устройство, за его подключение и обслуживание, а также за услуги оператора фискальных данных. С расширением возможности POS-терминалов предприниматели могут сэкономить на таких расходах. Всё это осуществляется в рамках реализуемой Комитетом концепции сервисной модели.»

Асхат Кабдулов, индивидуальный предприниматель, барбершоп LOFT

«Раньше мы использовали онлайн-кассу другого провайдера. Сначала мы ее долго подключали, вводили пароли ЭЦП, там постоянно что-то «слетало». Потом кассир пробивала все чеки вручную, это отнимало много времени. И за этот сервис приходилось платить. Kaspi Кассу мы подключили бесплатно за несколько секунд и также ничего не платим за ее использование. А когда наши клиенты платят с Kaspi Gold или Kaspi QR, Kaspi Касса сама формирует чеки и автоматически отправляет их клиентам в приложение Kaspi.kz. Это значит, что наши трудозатраты по приему платежей сократились ровно на 80%!»

Касымхан Али, индивидуальный предприниматель, преподаватель

«Когда мне сказали, что бесплатную кассу можно подключить моментально и больше не надо выбивать чеки вручную, я не поверил. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Я сразу начал звонить нашему бухгалтеру, в Kaspi.kz, в налоговую. Оказалось, что это реально! Подключили, пользуемся, очень удобно.  С Kaspi Касса мы все свои платежи автоматизировали и это не может не радовать!» 

Kaspi Касса — это бесплатный сервис в мобильном приложении Kaspi Pay, который формирует фискальные чеки после приема оплаты через Kaspi POS, POS-терминал другого банка и наличными. Подключить сервис можно полностью онлайн за 1 минуту. С помощью нового сервиса Kaspi Касса можно принимать оплату QR, наличными, картой или удаленную оплату. Онлайн чеки по всем видам денежных расчетов формируются и отправляются в Комитет Государственных доходов автоматически и все это бесплатно. Предпринимателям это упрощает работу и экономит расходы. Комитету государственных доходов помогает бороться с «серой» экономикой и повышать доходы бюджета.

На первом этапе пилота Kaspi Кассу могут подключить предприниматели, работающие в категории «Услуги». В ближайшее время с добавлением номенклатуры товаров Kaspi Касса будет доступна для всех предпринимателей.

Более подробно о сервисе смотрите в Kaspi Гид.

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