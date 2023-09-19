KaspiGold для ребенка могут открыть опекуны

Банки и финансы
504

Опекуны и попечители могут открыть KaspiGold для подопечного ребенка.

Раньше открыть KaspiGold для ребенка могли только мама или папа. Kaspi.kz совместно с министерством просвещения, министерством цифровизации и АО «НИТ» сделали сервис доступным также для опекунов и попечителей.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:

«Мы рады сообщить, что KaspiGold для ребенка могут также открывать опекуны для подопечных детей. В сотрудничестве с министерством просвещения РК, министерством цифровизации и АО «НИТ» наша команда в короткие сроки создали такой онлайн сервис. С KaspiGold для ребенка можно переводить детям деньги на необходимые расходы и учить ребенка основам финансовой грамотности. Спасибо нашим любимым клиентам, что вы с нами!»

Вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов:

«Министерство просвещения Республики Казахстан продолжает вести работу по переводу государственных услуг в электронный и в проактивный формат. Совместно с Kaspi.kz мы запустили сервис, который позволяет опекунам и попечителям открывать карту Kaspi Gold для детей без предоставления дополнительных бумажных справок. Доступность услуг в онлайн режиме упрощает их получение и исключает контакт граждан с услугодателями».

Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин:

«Два года назад по инициативе Минцифры РК мы начали вывод госуслуг на внешние платформы, в том числе и в банковские приложения. Сегодня мы видим, как отдельные услуги пользуются даже большей популярностью чем на eGov. Благодаря интеграциям информационных систем, в приложении Kaspi.kz растет количество услуг, вот теперь появилась возможность опекуну открыть банковскую карту для ребенка, тем самым мы даем возможность развитию бизнеса и улучшению условий жизнедеятельности граждан».

#дети #деньги #банки #финансы #карта #KaspiGold

Популярное

Все
Токаев пригласил президента Румынии принять участие в Международном форуме Астана
Где хочу, там и строю
Призвать к ответу дебоширов
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Индекс стресса пока в норме
Своим не место на прилавке?
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение
Перехватить облака, чтобы полить степь
Миссия – творить добро
Инклюзия – иллюзия?
Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло
Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
В Китае выступят 524 атлета
Красивые традиции
Стал первым Ризабек!
У каждого своя дорога
Приступить к реализации
То высохнет, то вымокнет
Сохранить стратегический ресурс
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Как будет регулироваться платформенная занятость
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Когда волк не помощник
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Я б в рабочие пошел
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
В Семее выбрали самую красивую девушку
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Об инфляции в регионах рассказали в Нацбанке
На выплату базовой и солидарной пенсии уходит не более 2% о…
Почему бизнес-сообщество против повышения ставки НДС
Нацбанк объявил о создании Национальной платежной корпорации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]