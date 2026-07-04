Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание Дональду Трампу

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Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости Соединенных Штатов Америки.

Глава государства подчеркнул особое историческое значение этой знаменательной даты, ставшей символом приверженности американского народа принципам свободы, равенства и справедливости.

Касым-Жомарт Токаев отметил личный вклад Президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства.

Президент пожелал Дональду Трампу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу США – благополучия и процветания.