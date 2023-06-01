Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил на своей официальной странице в Twitter с 1 июня – Международным днем защиты детей, сообщает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы президента РК

"Поздравляю граждан Республики Казахстан с Международным днем защиты детей! Дети – будущее нашей страны. Мы должны заботиться о них. Создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения всегда будет в приоритете государства. Желаю всем крепкого здоровья и успехов!" – написал президент.